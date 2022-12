Sigue bajando el precio del ganado y el gordo como mucho logra US$ 3,30 por kilo

Hay un mercado ganadero deprimido en valores, con cierre de negocios entre los US$ 3,20 y US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza para el novillo y en el eje de US$3 hasta US$ 3,10 para la vaca, pero hay industrias proponiendo por debajo de esas referencias y otras sin pasar precio.

La industria mantiene una posición conservadora, con un nivel de actividad que repuntó la semana pasada, pero se mantiene por debajo de niveles registrados un año atrás. El novillo en pie tocó un mínimo desde mayo de 2019. Con el dólar a $ 38,35 –el más bajo desde febrero de 2020– y los novillos en pie a US$ 1,79 por kilo de acuerdo a la grilla de la Asociación de Consignatarios (ACG) de esta semana, el precio de los ganados se ubicó en un piso de $ 68,64 por kilo. A pesar de que la oferta no es importante, hay un mejor posicionamiento de los frigoríficos. Ya se están fijando cargas para avanzado el mes de enero. Salto en la faena de vacunos El mercado sigue muy asociado a lo climático. Quien tiene un ganado pronto, en general busca aliviar el campo, y es lo que está sosteniendo la oferta. La semana pasada la faena tuvo un salto semanal de 17% y con 53.300 vacunos tocó su mayor volumen desde principios de junio. Asimismo, estuvo abajo del registro alcanzado en la misma semana de 2021. "Va a ser muy bajo el nivel de actividad de la última semana del año y de todo enero, muy por debajo de lo esperable", estimó Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. El abasto –comercialización interna– podría dar algo de impulso en enero. Desde el exterior, China se muestra estable en demanda y precio en el cierre del año. Con preocupación e incertidumbre por el avance de los casos de covid. Operadores de mercado esperan una recuperación en la demanda de Estados Unidos en 2023 y que puedan explorarse alternativas comerciales para amortiguar las grandes fluctuaciones que genera la chino-dependencia. Nueva normalidad en valores El precio de exportación de la carne vacuna repuntó en la semana pasada a US$ 4.191 por tonelada, pero en 30 días móviles el promedio fue de US$ 4.181, el más bajo registrado desde la semana del 24 de julio de 2021. Se ratifica una nueva normalidad de valores. El mercado de reposición es el más presionado por el factor climático. Los vendedores muestran mayor disposición de venta, con necesidad de ajustar carga en algunos casos, mientras la demanda mantiene la cautela ante la falta de agua. Salvo alguna excepción, como el novillo de 1 a 2 años, los precios bajaron un escalón respecto a noviembre en el último remate del año de Pantalla Uruguay. Los terneros promediaron US$ 2,10, un 11% por debajo de noviembre y un valor similar al de diciembre de 2021, de US$ 2,12. Leonardo Carreño El precio del ganado en pie, también cayó. Piso de valores en lanares Los lanares parecen haber encontrado su piso de valores. Hay una mayor fluidez de colocación, que no se da habitualmente en esta época del año, cuando suele estar la oferta ya colocada. Los productores han racionalizado la oferta, explicó Basso, "y es probable que tengamos una oferta más estable en lo que resta del verano y otoño", consideró el operador. Las entradas a planta rondan los 8 a 10 días. El cordero pesado cotiza sobre US$ 2,93 el kilo, la oveja US$ 2,44 y los capones US$ 2,47. La carne ovina sigue en baja, China continúa contraída, y aunque Brasil se ha recuperado, los valores cayeron a niveles por debajo del año pasado. El precio de exportación fue de US$ 4.451 por tonelada la semana pasada, pero continúa el ajuste en 30 días móviles, con un promedio de US$ 4.097. Se trata del valor más bajo registrado desde agosto de 2020. El acumulado anual también cayó por debajo de los US$ 5.000 por tonelada para la carne ovina: fue de US$ 4.954 hasta la semana pasada, un 3,9% por debajo de los US$ 5.153 de un año atrás. La cifra 4.982 dólares es el valor promedio de la tonelada de carne vacuna exportada en lo que va del año, debajo de los US$ 5.000, pero 16% arriba del registro en el mismo período del año pasado.