Sigue el ajuste de valores para el ganado gordo: el novillo quiebra los US$ 4

Cierra la quinta semana consecutiva de ajuste de valores en el mercado del ganado gordo, con cierta dificultad para concretar los negocios a pesar de la mayor oferta.

Alguna industria anunció que detendrá su actividad hasta la segunda semana de enero y otras reducirán la operativa. Mientras, el mercado chino genera incertidumbre en el sector industrial –tanto en Uruguay como en otros países exportadores– con cancelaciones de compras y atraso de pagos, y eso genera una presión adicional al mercado.

Los negocios por novillos esta semana se realizaron entre US$ 3,85 y US$ 4 por kilo en cuarta balanza. En el caso de la vaca, con mayor demanda, las cotizaciones fluctuaron entre US$ 3,70 a US$ 3,75. Algunos frigoríficos no están pasando precio. Las entradas son dispares. La mayoría de las plantas dan fecha de carga para fines de diciembre o los primeros días de enero.

Por lo pronto, hasta la semana pasada la operativa industrial se mantuvo fluida. Al 14 de diciembre la faena de vacunos totalizó 49.182 animales, 4% arriba de los 47.124 de la semana previa. En la comparación interanual la operativa fue 0,5% superior. La semana próxima y siguiente, con los feriados de Navidad y comienzo de año, y alguna planta sin operar, es casi un hecho que bajará la actividad.

Las últimas lluvias fueron bienvenidas, aunque en algunas zonas todavía son insuficientes. El panorama forrajero es desigual entre el norte y sur del país, pero en general para la ganadería sigue siendo bueno. Las expectativas son que a partir de mediados de enero cobren agilidad los negocios por ganado gordo y tome ritmo la actividad industrial. Se espera un buen arranque de año, con valores que siguen siendo destacados a pesar de la baja, coincidieron operadores consultados. Se mantiene la expectativa sobre qué pase con los precios de exportación de carne a China.

Ovinos: leve ajuste de precios y alta actividad industrial

En ovinos se mantiene una clara preferencia por categorías jóvenes, puntualmente corderos mamones como es característico a fin de año. Como consecuencia, la colocación en categorías adultas se ha enlentecido.

Así como en vacunos, se han registrado bajas en las cotizaciones para los ovinos. El cordero liviano bajó dos centavos en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado a US$ 4,06, el cordero pesado bajó un centavo a US$ 4,09, los corderos mamones se ubicaron en US$ 4,09, los borregos se mantuvieron en US$ 4,08, los capones bajaron cinco centavos a US$ 3,99 y las ovejas bajaron cinco centavos a US$ 3,96.

En ovinos, se alcanzó la mayor faena semanal en dos años, muy cercana a los 40.000 lanares. En la semana cerrada el 14 de diciembre se industrializaron 39.873 cabezas, 6.400 más que la semana previa y 3.800 más que en igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 21% de la faena con 8.380 cabezas, el doble que en igual semana del año pasado. Los corderos tuvieron una participación del 64% como es característico en este momento del año, con 25.341 cabezas.

Precio de exportación alcanzó el mayor valor en casi seis años

El ajuste de valores propuesto por el mercado chino para la carne aún no se ve reflejado en los datos que publica semanalmente el Instituto Nacional de Carnes (INAC). La tonelada de carne vacuna exportada alcanzó el mayor valor en casi seis años y promedió US$ 4.676, de acuerdo a los datos preliminares, consolidando nueve semanas con precios por encima de los US$ 4.000. En lo que va del año la tonelada se ubica en US$ 3.867 promedio, un 9,4% por encima de los US$ 3.533 alcanzados en igual período del año pasado.

El precio de la carne ovina superó por cuarta semana consecutiva los US$ 5.000, con US$ 5.296 por tonelada. El precio promedio anual superó en 2% al de igual período de 2018, con US$ 4.652 frente a US$ 4.561 de 2018.