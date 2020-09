Sin "chusmerío" y con historias: así será la versión uruguaya de Podemos hablar

“Después de ponerme a armar una lista de todos los posibles invitados, noté que en Uruguay hay bastante gente interesante para hablar”, dijo Gonzalo Cammarota a El Observador sobre lo que será la adaptación uruguaya del exitoso programa PH: Podemos Hablar, que en Argentina lidera Andy Kusnetzoff y que llegará a la pantalla local el próximo miércoles 30 de setiembre.

PH, que se transmitirá cada miércoles a las 21 horas, se desarrollará en cuatro secciones que responden a las de su formato original: el Check-in, con la presentación de cada invitado; el Punto de encuentro, plato fuerte del programa que se sostiene con una dinámica que apunta a la apertura de los participantes; el lavado de manos, que se agregó como segmento en tiempos de covid; y la cena final, donde todos los participantes conversan sobre distintos temas de actualidad y experiencias personales.

Si bien el concepto de “farándula uruguaya” puede ser bastante discutido, Cammarota entiende que el formato no necesita de invitados híper “famosos”, a la vez que relativiza el concepto de fama. “Quizá de los seis tenés a dos que son los más conocidos, pero después podés tener otros que quizá no lo son tanto pero que tienen historias buenísimas, y eso es muy valioso”, agregó el comunicador. Lo que se busca, entonces, "es abrir el espectro de invitados y la diversidad de historias, porque eso es lo que te permite un abanico de relatos diferentes y entretenidos”.

Y aunque el programa respetará el formato original, el toque local de la propuesta estará dado a través de quienes participen. En este sentido, el conductor explicó: “Lo más uruguayo van a ser los invitados, que en realidad son 100% el contenido del programa. Se trata de dinámicas que dependen de lo que traigan ellos y con ellos vamos a tener esa impronta nacional”.

Para los que desde hace cuatro temporadas siguen la versión argentina de PH (que se emite en Telefe y en Uruguay en Canal 4), quizá resulte complejo imaginar a los invitados uruguayos con la misma apertura que suelen presentarse los de la vecina orilla. Particularmente, en el Punto de encuentro. En este segmento, la propuesta consiste en que el conductor plantea una situación y todos los invitados identificados pasan al frente y hablan de su experiencia. Entonces, si Cammarota dice, por ejemplo, “avancen al punto de encuentro los que alguna vez tuvieron relaciones sexuales en lugares públicos”, quienes lo hayan hecho pueden avanzar y contar lo que quieran de esa situación. Por supuesto que el “avancen al punto de encuentro…” puede dispararse para lugares más emotivos, dolorosos o irrisorios. La riqueza de la sección está en que ni el conductor ni la audiencia saben de antemano hacia dónde pueden dirigirse las respuestas de los participantes.

Cammarota cree que la apertura por parte de los invitados se dará, ya que mucha gente conoce de qué trata el ciclo. “Desde el vamos, el programa te plantea las reglas del juego, todos sabemos a qué vamos ahí. Además de que nunca se te obliga a contar algo que no querés”, explicó el comunicador y destacó que PH no busca el “chusmerío”, sino la apertura y al diálogo.

Parte del desafío de la adaptación local de PH es, según Cammarota, considerar que la materia prima y la audiencia uruguaya es distinta a la argentina. Y que, a veces, “no tener en cuenta esto en la televisión nos ha traído ciertas dificultades a la hora de transportar cosas que funcionan en allá para acá, porque a veces a la gente no le gustan”.

A la vez, el conductor reflexionó que el sello local de PH se construirá también sobre la marcha, de acuerdo a cómo responda el público. “En Argentina pasaron años para llegar hasta donde están ahora. No es que nosotros vamos a arrancar desde donde están ellos”, advirtió. En efecto, el comunicador dialogó con Kusnetzoff, quién lo aconsejó sobre ciertos aspectos a tener en cuenta antes de comenzar. “Me surgían dudas sobre cómo organizar las preguntas en el Punto de encuentro. Básicamente es a oficio, lo podés ir trabajando con el productor, aunque el texto de lo que va pasando lo vas escribiendo en el momento”, relató.

El diálogo como herramienta

Además de buscar la apertura de sus invitados, el conductor deberá incentivar el debate y evitar agresiones o discusiones violentas entre ellos. Y a alguien que desde hace más de 20 años se mueve en la dinámica radial de la conversación, este formato le resulta cómodo. “En la radio tenemos todos los días sentada a gente que piensa distinto, y eso es lo que construye”, expresó Cammarota, también conductor de Justicia Infinita en Urbana FM.

“Uno de los desafíos más importantes en estos tiempos es poder hablar con el otro. Estamos teniendo serias dificultades con eso, porque se anteponen barreras, no se quiere hablar con determinadas personas que sabemos que piensan distinto y eso es tristísimo. Estamos llegando a puntos preocupantes por la falta de diálogo”, reflexionó el comunicador y agregó que “hablar de la actualidad o de temas políticos como si fuera una discusión futbolística, no conduce a nada”.

"Si yo quiero hablar de (Miguel Ángel) Toma y vos me saltás con algo que hizo alguien antes, no me interesa. No me interesa la chicana de ir siempre refregando logros o desaciertos del pasado. Basta por favor de esa polarización Nacional- Peñarol en estas discusiones", ejemplificó y agregó: “Hay otros formatos que buscan esas discusiones más acaloradas, más de personajes. Pero nuestra búsqueda no va por ahí, queremos conversar de manera amena, traer las experiencias, contemplar al otro”.

“Me siento halagado de que me hayan convocado. Me gusta mucho el proyecto y lo que tengo que hacer. Es un gran desafío porque implica manejar muchas cosas. Voy a ser como un piloto de avión. Hay un montón de gente trabajando atrás y tengo que sentarme en el asiento de conductor y sacar el máximo rendimiento. Estoy muy contento. Y ansioso”, concluyó el comunicador que debutará en el 4 y que desde el próximo miércoles estará al frente de una de las apuestas más importantes del canal para este año.

Los primeros invitados

Según supo El Observador, en los próximos días el canal anunciará los primeros invitados de Podemos Hablar. Cammarota adelantó que junto con la producción armaron una larga lista de posibles participantes -entre los que hay músicos, actores y actrices y personas vinculadas a los medios- y que al momento no habrá ningún político invitado en las primeras ediciones.