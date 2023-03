Sol Andrade, una mujer que marcó huella en la historia de los negocios ganaderos

En el mercado ganadero, Sol Andrade hizo historia al convertirse en la primera mujer en integrar la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), una gremial que tiene más de 100 años trabajando en los agronegocios.

Nacida en Durazno y criada muy de cerca de los negocios ganaderos –porque su familia es propietaria de un escritorio rural–, Sol ha pasado toda su vida relacionada al campo.

Su abuelo, Homero Andrade, fundó la empresa familiar que luego su padre, Luis Aparicio Andrade, continuó.

La juventud la vivió en Durazno, a 8 kilómetros del campo familiar, al que visitaba junto a sus hermanos.

Según recordó a El Observador, desde chica acompañaba a su padre a las ferias ganaderas y visitaba los locales feria durante las actividades. De grande, cuando decidió qué estudiar, las finanzas llamaron su atención y decidió formarse como contadora, y por su historia y amor al campo, se especializó en temas vinculados al agro, aunque no solo trabaja en ese rubro.

Abrir puertas para mujeres

La pasión por el agro y el gusto por embarrarse las botas y aprender del intercambio con los productores la llevaron a ponerse a la par de su padre en el escritorio, indicó.

La firma familiar se asoció a la ACG hace muchos años y en 2022, antes de que la nueva directiva de la asociación –encabezada por Joaquín Falcón– tomara las riendas de la gremial, la invitaron a participar como tesorera.

“Si bien entiendo que no es un puesto que me dieron por género, me parecía importante empezar a abrir puertas las mujeres. Esta era una oportunidad para abrir puertas en la asociación, que en toda su historia de 100 y pico de años nunca tuvo una mujer en el directorio. Me parecía importante, por eso me embarqué con ellos”, contó.

Para ella, trabajar en “un mundo de hombres” no fue un impedimento para desarrollar su carrera. Nunca sintió que tenía que validar su lugar ni profesionalismo frente a ellos, dijo, aunque entiende que en muchos casos las mujeres no tienen la misma posibilidad y que deben ganarse su espacio enfrentando más desafíos.

La mujer en el agronegocio

Sol está convencida, las mujeres siempre han tenido un rol muy importante dentro del negocio agropecuario. “Quizás no se ha visualizado lo que es la mujer, pero hay un montón de mujeres que han logrado destacarse en su actividad. Profesionales, veterinarias, agrónomas, hay un número muy importante de mujeres que están trabajando en el sector”, sostuvo.

De cierta manera “la mujer ha ido generando sus espacios”, mencionó y aseguró que “el lugar de la mujer en el sector agropecuario tiende a ser igual de importante que lo que ha sido el hombre en las épocas de antaño”.

Un consejo

La contadora compartió un consejo para las mujeres que se quieran dedicar a los agronegocios. Según dijo, es bueno “tener confianza y seguridad de que una tiene todas las potestades y el derecho de estar en el lugar que ama y para el que se especializó. Es importante estar en los lugares que una elige para desarrollarse. Eso es lo que te tiene que hacer no titubear frente a alguna oposición que pueda haber”. Tener seguridad de “lo que somos por lo que nos desarrollamos” y “pelear porque eso se valorice en la sociedad” es importante, añadió. “Lo importante es buscar hablar con propiedad. El agropecuario es un sector que hay que conocer, ir y estar con la gente para entender. Sin duda es una lucha, y nadie niega que la mujer ha tenido que buscar su lugar, pero creo que más que nada por un tema cultural que por una imposición. A veces somos las propias mujeres las que nos ponemos las limitaciones”, finalizó.

Encargada del capital

Sol tiene una gran responsabilidad dentro de la ACG. Como tesorera –un puesto en el que estará al menos dos años– tiene la tarea de planificar las finanzas, es decir, “lo que pueden ser mañana las inversiones que se puedan hacer”, detalló. En su rol debe buscar los espacios para generarle a los socios de la asociación un valor agregado, con un uso “razonable y cuidadoso” de los fondos de la gremial.

En ese marco, tiene el desafío de enfrentarse a escenarios muy cambiantes –en gran parte por elementos como el clima, que afectan a las producciones agropecuarias–, por eso se debe ser “cauteloso y cuidadoso”, dijo.

Pese a que el sector se enfrente a muchos cambios, es esa variabilidad en los números lo que hace que el mercado ganadero sea único, añadió.

Con muy buenas expectativas para el desarrollo de su trabajo dentro de la ACG, destacó finalmente que la nueva directiva está conformada por gente muy joven, con mucho interés por la parte tecnológica, una herramienta que consideró sumamente necesaria para el futuro de los negocios en el agro.

