"Somos conscientes que esto no es fácil": la autocrítica de Cavani tras la derrota con Brasil

Los futbolistas de la selección uruguaya regresaron a Montevideo en la madrugada de este viernes después de perder 4-1 con Brasil en Manaos y los que juegan en Europa comenzaron a retornar a sus clubes sobre el mediodía.

Uno de ellos fue Edinson Cavani, quien habló antes de tomar el vuelo en el aeropuerto de Carrasco: "La sensación es amarga por como se dieron las cosas. Había expectativas de sumar puntos y no se dieron. Eso hace irte triste, pero el fútbol es así también", dijo el delantero del Manchester United a Telemundo 12.

"Uno viene con expectativas de poder sumar puntos y no se dio de la manera que nosotros esperábamos, deseábamos. Eso siempre te hace irte un poco triste", contó pic.twitter.com/LqdiVtMGAh — Telemundo (@TelemundoUY) October 15, 2021

Uruguay solo consiguió un punto en la triple fecha de Eliminatorias, correspondiente al empate sin goles con Colombia en el Parque Central. Luego perdió 3-0 con Argentina y 4-1 con Brasil.

"A veces te agarra en un buen momento y a veces no. Lo bueno es que se corta y volvemos a nuestros clubes para recuperar energías, hacer una autocrítica y volver renovados a los próximos partidos", agregó el Matador.

EFE/Fernando Bizerra

Coates en la marca de Neymar

Reconoció que después del partido hubo charlas como cada vez que "pasan este tipo de cosas; la autocrítica hace bien", señaló.

Añadió que "no hay que dispararle a la realidad, hay que darle para adelante. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero creo que somos conscientes que esto no es fácil, que las Eliminatorias no son fáciles. Siempre clasificar ha costado mucho. Hay que ver la próxima fecha lo que va a pasar. La toalla no se tira nunca, es algo que nos identifica siempre tratar de pelearla".