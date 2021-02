Stefhani Rodríguez: una llamada terminó con la ilusión de encontrarla viva

A Stefhani Rodríguez la buscaron durante meses. La buscó su madre, sus cuatro hermanos y algunos amigos. Cuando dejó de ver a su familia, temían que algo podía haber pasado. A medida que el tiempo pasaba las ilusiones de encontrarla viva se iban esfumando.

Griselda Rodríguez denunció su desaparición en julio del año pasado, porque hacía casi dos meses que no sabía nada de su sobrina. Stefhani consumía drogas y no tenía domicilio fijo, vivía en casas de conocidos. Estaba sin trabajo y su tía la ayudaba con la comida.

La semana pasada, la familia recibió un llamado del departamento de Personas Ausentes de Interpol, en la que le dijeron que "en los próximos días" iba a haber novedades del caso. Este jueves, la policía encontró dos cuerpos en una tarrina enterrada en el fondo de una casa en el barrio 19 de Abril, y se presume que uno de ellos es el de Stefhani. Todavía falta que los análisis forenses lo confirmen.

Una pareja, que vivía en la casa, fue imputada por el homicidio de la joven, de 33 años, y de otra mujer de 24 años, que fue asesinada un tiempo antes, según puede saberse a partir del estado de descomposición del cuerpo. Sobre esta joven no había denuncias por su desaparición.

Griselda siente tranquilidad, porque la policía actuó con celeridad y remarca que desde Interpol estuvieron en contacto con la familia durante toda la investigación. "Cuando iban pasando los meses, no tenía esperanzas de encontrarla viva, porque había pasado mucho tiempo", dijo la tía de Stefhani a El Observador.

La familia no conoce a la pareja imputada, pero sabía que la joven vivió en su casa durante un tiempo.

Intentos por ayudarla

Antes de empezar a consumir drogas, Stefhani estudiaba en el liceo e hizo cursos en una asociación civil. También trabajó durante un tiempo.

Tenía dos hijas, una de 11 y otra de cuatro años, que fueron criadas por su familia porque Stefhani, cuando empezó a consumir drogas de manera problemática, ya no pudo hacerse cargo.

Griselda no entiende cómo se metió con las drogas, ni sabe quién la inició en el camino que la terminó llevando a la muerte. "Todos le decíamos que podía salir, incluso la madre la internó pero ella se escapó", comentó.

Pilar fue amiga de la joven durante 20 años. Se conocieron en el colegio Divina Providencia, y aunque fueron a liceos diferentes, nunca dejaron de verse.

Comentó que cuando empezó a drogarse "era muy reservada", pero a medida que fue intensificando el consumo, su familia y amigos intentaron ayudarla. "Buscamos ayuda profesional, hicimos terapia juntas y se internó en un hogar donde fue acompañada por todos", señaló.

Hace seis años que ya no se veían, porque Stefhani volvió a consumir drogas, pero siempre estuvo pendiente de ella a través de su familia. La definió como una "gran amiga, leal, alegre y sensible" que "tenía calle" y empezó a frecuentar a personas que "la llevaron por cosas que no estaban buenas".

Antes de deambular por el barrio 19 de Abril, vivió en Nuevo Sarandí, donde actualmente reside su familia.

Qué pasó con Stefhani

Las muertes de las dos mujeres que aparecieron en tarrinas en la casa de 19 de Abril se dieron en fechas diferentes: el primer homicidio fue el de la joven de 24 años, cuya identidad ya fue confirmada. El cuerpo se encontraba en un estado de descomposición tal que hace pensar a los investigadores que pudo haber sido asesinada hace más de un año.

Los expertos no detectaron el uso de ninguna sustancia ni elementos químicos para intentar desintegrar los cuerpos.

El hombre de 34 años fue imputado como autor de dos delitos de homicidio en régimen de reiteración real. La mujer, de 25, fue imputada como coautora de un delito de homicidio. La Justicia dispuso para ambos una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación.

Los imputados no declararon ante la fiscal de Homicidios, Adriana Edelman, pero la información que aportaron permitió dar con los cuerpos de las dos mujeres.

La principal hipótesis que mantienen los investigadores es que los crímenes fueron a partir de una pelea que se fue a otro nivel, por motivos que todavía no están claros. Según la información que se maneja, la pareja de imputados y las víctimas consumían drogas y estaban "pasados" en el momento en que se cometieron los crímenes.

Las dos mujeres asesinadas se conocían porque vivían en el mismo barrio.

Un barrio marcado por muertes

El barrio 19 de Abril donde aparecieron los cuerpos de las mujeres fue escenario de crímenes violentos en los últimos meses. Desde el 1° de enero de 2020 hubo 15 homicidios en ese lugar. El director nacional de Policía, Diego Fernández, se refirió este jueves en conferencia de prensa a la violencia en la zona.

“Nosotros no queremos estigmatizar un barrio por delitos. Es cierto que en los últimos tiempos se han cometido varios delitos en el lugar, pero no es el único barrio”, dijo.



Fernández sostuvo que se han “combatido” las situaciones violentas y “aclarado hechos”. “La Policía está ingresando, manteniendo la presencia, y está atendiendo situaciones”. “El ejemplo es este: una persona ausente, la Policía que actuó y ubicó el lugar y recogió indicios y testimonios”.