Suárez: "Me puse triste, me pregunté por qué erré el penal; pero hay que levantarse"

Enviado a Salvador de Bahía, Brasil

Luis Suárez apareció en la zona mixta. Fue de los primeros en querer dar la cara, obviamente, muy triste luego de fallar el penal que dejó afuera a Uruguay de la Copa América de Brasil 2019.

El salteño sostuvo que "perder por penales es injusto porque se jugó mucho mejor que el rival, tuvimos muchas ocasiones de gol. Uno no está acostumbrado a vivir situaciones parecidas como la que me pasó hoy en el penal, creo que es la primera vez que me toca. Hay que levantar la cabeza y seguir"

A su vez, dijo que el apoyo de sus compañeros fue muy importante para tratar de levantar en este momento.

"Me apoyaron por el momento que vivo a nivel personal que es difícil, porque me puse triste, me pregunté por qué, y su respaldo es fundamental para poder levantarme"

Suárez sostuvo además que "hay que sacar las cosas positivas, como que se hizo un buen partido, tuvimos muchas más situaciones que ellos, se crearon oportunidades, se anularon goles medio justos que hoy con el VAR, se ven más claros. Yo quiero hacer la autocrítica con el penal que erré".

"Hay que afrontar la realidad, que se perdió con penales y con la posibilidad de que pudimos haber ganado en la cancha", expresó el salteño.

Y agregó: "En el penal, le quise pegar arriba, fuerte, sabiendo que el golero me conoce. Pero obviamente me deben haber estudiado porque me estaba regalando el otro palo, de la forma que le pegué el otro día (ante Japón) y pensé que se iba a ir ahí".

Suárez indicó que la selección tiene "jugadores de muchísima calidad. Hoy se demostró mucha valentía, mucho juego y con la calidad que hay en la mitad de la cancha, hay futuro"