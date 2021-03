Fútbol > LIGA DE CAMPEONES

Suárez no solo no consiguió su gol 500, fueron eliminados, Simeone lo sacó y logró dos récords negativos

Suárez tuvo una noche para el olvido: no llegó su gol 500, fueron eliminados de la Champions, Simeone lo sacó a los 58', y obtuvo dos récords negativos: es el primer delantero en no anotar en 25 paridos seguidos de visita, y no hizo ningún tanto en esta Liga