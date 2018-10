Tabárez dijo que no puede dejar el bastón y reveló qué lo impulsa a seguir a los 71 años

El técnico de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, reveló que no puede dejar los bastones, que hay que aceptar las cosas como son y los motivos que lo impulsan a seguir en la selección con 71 años.

“Yo ando bien, todavía no pude dejar esto (mirando el bastón), pero ya me acostumbre mucho”, dijo Tabárez cuando se le consultó por su estado de salud en el marco de una charla que brindó este lunes en la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol.

Entrevistado por canal 10, el periodista Marcelo Scaglia le preguntó si había chance que dejara los bastones, a lo que el Maestro respondió: “No, lo digo en broma. Siempre hay que tratar de mejorarse pero las cosas hay que aceptarlas como vengan, y hay cosas que quizás no pueda hacer pero hay muchas cosas que tienen que ver con la selección que sí las puedo hacer y además me ayuda mucho la gente que tengo alrededor. La vamos llevando”.

Posteriormente se le preguntó qué lo impulsa, a los 71 y con bastón, a seguir en la selección.

“Acá hay muchas cosas para ver, ahora es una situación diferente a las anteriores, cada vez es más competitivo, hay selecciones sudamericanas que han crecido mucho y estas eliminatorias van a ser muy duras y hay cosas que se van a ver sobre la marcha como los jugadores que van a ir apareciendo y los jugadores que llegado el momento ya no estén", dijo, y agregó: "Y nos parecía que modestamente, y sin andar arrimando agua para nuestro molino, éramos una buena opción para encarar las cosas frente a otras que pudiera haber porque tenemos mucha experiencia y muchas vivencias. Hasta ahora lo hemos hecho como meta principal pero no está dicho y está dentro de lo posible que alguna vez no lo podamos conseguir (clasificar) pero creo que modestamente sabemos adónde apuntamos”.