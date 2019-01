Talvi dice que eliminará el IASS y que en su gobierno “no habrá jubilados pobres”

El precandidato colorado Ernesto Talvi dijo que el impuesto a las jubilaciones (IASS) es “injusto” porque es castigar a alguien que ya aportó después que se jubiló, por lo que señaló que si llega al gobierno, apuntará a eliminarlo por medio de una ley. Además prometió que en ese escenario, no va a haber “ningún jubilado que viva bajo la línea de pobreza, no va a haber ni un solo jubilado pobre si gana Ciudadanos”.

Talvi comenzó este viernes su gira por el país llamada Pueblo a Pueblo, donde visitó y conversó con vecinos de Atlántida, La Floresta y Costa Azul. En un encuentro realizado en la noche de este viernes en la rambla de Costa Azul, el líder de Ciudadanos dio un discurso y luego respondió a preguntas del público sobre temas variados.

Ante una pregunta de qué hará para revertir la crisis que atraviesa el agro, Talvi expuso dos propuestas concretas para ahorrar US$ 2.200 millones y volcarlos al sector productivo, ya que -dijo- el petróleo de Uruguay es el campo. En su opinión lo primero que hay que hacer es "atacar al déficit fiscal y controlar el gasto del Estado en lugar de poner más impuestos".

Para ello, su propuesta implica dejar de renovar las vacantes por jubilación o fallecimientos, lo que permitiría ahorrar el ingreso de 9 mil funcionarios por año, y con lo que se ahorraría US$ 1.000 millones en un período de gobierno.

A su vez, planteó que iría "por la vía neozelandesa y chilena" y cambiaría el funcionamiento y la gestión de las empresas del Estado que hoy pagan US$ 1.200 millones de sobrecostos por ineficiencia. En ese sentido, propuso que los directorios de los entes no estén conformados por el que "no salió diputado, sino por personas capaces en el manejo de empresas" y que a su vez designen a altas gerencias.

“Ello nos permitiría en 5 años ahorrar US$ 1.200 millones más. Con estas dos medidas podríamos terminar con el déficit fiscal y el atraso cambiario y bajar 30% la electricidad y el gasoil para sectores productivos”.

Seguridad, CPP y los amigos del poder

En materia de delincuencia, el precandidato diagnosticó que en Uruguay “prácticamente delinquir es gratis” y adelantó que sus propuestas van por “hacer lo que funciona y no lo que suena bien que es 'voy a poner a la pena de muerte y la prisión perpetua'”, dijo en alusión, sin mencionarlo, a la reforma constitucional propuesta por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga.

"Lo que funciona y lo que disuade del delito es que aquel que esté delinquiendo tiene que saber que lo van a apresar y que no va a poder dormir tranquilo en ninguna parte del país", dijo el precandidiato.

Ante una pregunta sobre el funcionamiento del nuevo CPP, Talvi dijo es un código “bien inspirado pero pésimamente mal implementado”, por lo que es posible que el CPP requiera “algunos ajustes”.

Además, cuestionó el caso que involucró a Dourado en que se le aplicó la suspensión condicional del proceso y quedó “sin condena y sin castigo, sin antecedentes”. “Básicamente si uno anda cerca del poder parece que zafa”, dijo.

Talvi afirmó que "va a llevar una generación volver a recuperar el Uruguay amable, justo, que convive en armonía" pero hay que "empezar ya" y que se debe empezar por la educación. Y puso el ejemplo de la labor del liceo público de gestión privada Impulso, del que fue uno de los fundadores. "Dónde había un baldío (en Casavalle) hoy hay 600 chiquilines estudiando, tuvimos la fiesta de fin de año donde se graduaron los primeros bachilleres: 73, en un lugar donde sólo se gradúan 8 o 9 si es que terminan".

Educación y sindicatos

Con la credencial de quien desde hace más de 20 años diseña políticas de gobierno con el equipo de académicos de Ceres, Talvi señaló que el país necesita una reforma vareliana del siglo XXI “que prepare a los chiquilines para lo desconocido” y dijo que si para ello tiene que enfrentar a los sindicatos, lo hará.

"Vamos a agotar todas las instancias de diálogo para la reforma educativa pero si no se llega a un acuerdo, se va para adelante y se apechuga con los costos que tenga, un gobierno gobierna, no gobierna el que grita más fuerte", respondió ante una pregunta de "qué iba a hacer con el PIT-CNT".

Políticas sociales

Por último, Talvi dijo que en un país con la "fractura social" de Uruguay pretender eliminar las políticas sociales activas sería "un error", pero anunció que van a ser políticas que apuesten a darle a estos chiquilines y a sus familias igualdad real de oportunidades y "el primer igualador es la educación pública de calidad". Allí se centrarán las políticas sociales y "no en perpetuar la dependencia que es lo que ha pasado hasta ahora".