Thiago Borbas, el goleador de River que enfrentará a su ídolo Luis Suárez

Este sábado a la hora 16 se enfrentan River Plate y Nacional en el Parque Saroldi por la novena fecha del Torneo Clausura. Un partido de enorme trascendencia ya que ambos lideran la tabla de posiciones, con 18 puntos.

El delantero Luis Suárez es el atractivo principal cada vez que juega el equipo tricolor. Después de su presentación en Belvedere (partido que se saldó con la victoria de Nacional por 1-0) será esta la segunda vez que el Pistolero juega en otra cancha que no sea el Gran Parque Central y el Estadio Centenario, desde su regreso al club.

Sin embargo, el darsenero también posee un delantero que está dando que hablar en el Campeonato Uruguayo: Thiago Borbas.

En enero de 2022 River perdió a Matías Arezo, uno de los delanteros más destacados en las últimas temporadas, surgido en la cantera del darsenero. Pero cuando Arezo se fue al Granada de España, en el club no dudaron que el sustituto estaba en el plantel.

Pablo Porciúncula / AFP Borbas, con el gol entre ceja y ceja

Con 20 años de edad, Borbas es el actual goleador de la temporada con 15 tantos, seis de ellos en el actual Clausura, y uno de los principales jugadores del equipo que dirige Gustavo Díaz y que tiene entre sus filas a futbolistas de experiencia como Gonzalo Castro, Maximiliano Pereira y Jonathan Urretaviscaya.

El delantero de 1,86 metros de altura, tiene como uno de sus ídolos futbolísticos a Suárez, a quien tendrá enfrente este sábado en la cancha del Prado.

En dos años de Primera división, Borbas suma 26 goles (25 por los torneos locales y uno por la Copa Sudamericana); Arezo se fue del club con 37 tantos.

Durante la temporada 2021 jugó 30 partidos (junto a Robert Herrera y Luciano Boggio fueron los que más jugaron) y marcó ocho goles, uno de ellos a Nacional cuando iba un minuto del partido por el Clausura en el Gran Parque Central. El tricolor después lo dio vuelta y ganó 4-2, el día que Santiago Brunelli se hizo dos goles en contra.

Borbas nació en el Cerro y después de pasar por el baby fútbol del Zorzal, llegó a las divisiones juveniles de River. En sub 15 jugó poco, porque delante de él estaba Arezo, quien marcó alrededor de 50 goles en esa temporada. Cuando le tocaba jugar, lo hacía de puntero por derecha.

No integró las selecciones juveniles sub 15 y sub 17, pero cuando fue convocado para la sub 20, la actividad se paralizó a raíz de la pandemia de covid-19. Entrenó durante algunas semanas en el Complejo Celeste, pero no pudo defender a la celeste oficialmente.

Leonardo Carreño

Thiago Borbas

Tiene como ídolos a Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Forlán, contó en una nota con Referí publicada el 2 de febrero de 2021: “Son referencia para mí. En el mundo, me gustan Lautaro Martínez, Haaland, Lewandowski, pero me quedo siempre con Suárez y Cavani: tienen la sangre uruguaya y una entrega tremendas. La actitud no se negocia”, subrayó.

En 2020, cuando fue ascendido a la Cuarta división, solo estuvo dos días en la nueva categoría porque lo llamaron para realizar la pretemporada con el plantel de Primera división. Se sorprendió tanto que concurrió sin ropa para cambiarse.

“(El gerente deportivo de ese tiempo Leonardo) Rumbo me mandó un mensaje para entrenar con el primer equipo con Jorge Fossati. Estaba con mi madre y fue un orgullo enorme, no sabía que era la pretemporada. Pensé que era entrenar solo ese lunes y volver a Cuarta. No llevé ropa ni cosas personales para la concentración y entonces le tuve que pedir a mi madre que me llevara todo para irme. Fue todo una sorpresa y nos abrazamos con mi vieja en ese momento”, recordó en aquella nota con Referí.

El presidente Willie Tucci indicó a Referí que Borbas ya dejó de ser una promesa y que se acercó mucha gente, relacionada a distintos clubes en el mundo, consultando por él. El delantero es representado por Faro Sports, la agencia de Francisco Casal.

Este sábado todas las cámaras apuntarán a Suárez, incluso Borbas podrá jugar con uno de sus ídolos, pero cuando empiece el partido tratará de hacer lo que mejor hace: goles.