Torreira visita Old Trafford

Un partido, dos tendencias: el nuevo Arsenal del español Unai Emery (4º), ganador 4-2 del derbi contra el Tottenham (5º) el domingo, se desplaza este miércoles a Old Trafford, casa de un Manchester United (7º) con problemas para disputar la 15ª jornada de la Premier League.

Una racha de 19 partidos sin perder para los 'Gunners' frente a tres jornadas de liga sin victoria para los 'Diablos Rojos', tras el empate 2-2 contra Southampton (18º) el sábado. En la clasificación United está ya a ocho puntos de la última plaza que da acceso a la Liga de Campeones, que ostenta, precisamente, Arsenal.

Debilitado por las lesiones en defensa e incapaz de carburar en ataque, el equipo de José Mourinho sufre. Los 'Diablos Rojos', que no ganan en la competición liguera desde el 3 de noviembre contra el Bournemouth, cuentan ahora con dos partidos en Old Trafford para revertir la tendencia, ante el Arsenal el miércoles y frente al colista Fulham el sábado.

Parece un mal momento para recibir a unos londinenses en plena forma, apoyado en los goles de Pierre-Emerick Aubameyang, máximo anotador del campeonato con 10 dianas, y en un brillante Granit Xhaka, reactivado con la presencia del excelente uruguayo Lucas Torreira a su lado.

El entrenador de Manchester United Jose Mourinho insistió que sus jugadores están dando su máximo esfuerzo pese a sus reiteradas críticas por su rendimiento y negó que los futbolistas estén saboteando su trabajo.

El técnico portugués de 55 años acusó a sus jugadores de falta de "corazón" después de los decepcionantes últimos resultados del equipo, dos empates contra Crystal Palace y Southampton que han colocado a los Red Devils en séptima posición, fuera de los puestos de Champions y a 16 puntos del líder Manchester City.

Ningún jugador habló tras el partido contra los Saints del pasado sábado (2-2) y la prensa inglesa ha informado del mal ambiente en el vestuario, con Mourinho calificando de "virus" al francés Paul Pogba, una de las estrellas del equipo.

Mourinho se negó a confirmar estas informaciones sobre Pogba y ni siquiera quiso comentar el pobre rendimiento del centrocampista en Southampton. "¿Estás preguntando o afirmando? No voy a analizar el rendimiento individual", declaró a los periodistas en la víspera de recibir al Arsenal (4º) en partido correspondiente a la 15ª fecha de la Premier League.

"Los nombres que di en Southampton fueron los de aquellos (jugadores) que demostraron deseo, espíritu de lucha, rabia, orgullo", matizó.

Mourinho explicó que no aceptaría que sus futbolistas jugaran por debajo de su rendimiento a propósito. "No estoy de acuerdo contigo al decir que algunos jugadores no están dando el máximo. No comparto este punto de vista", respondió a la pregunta de un redactor.