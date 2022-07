Transporte da marcha atrás y evalúa modificar trazado de ruta 1 para no mover las palmeras

El Ministerio de Transporte (MTOP) estudia no mover las palmeras de la entrada a Colonia por la ruta 1 para construir un nuevo tramo de doble vía, informó el ministro José Luis Falero en entrevista con Telemundo este miércoles. Esto representa un cambio en las intenciones de Falero, quien dijo en junio que la idea del Ministerio era "sacarlas y reubicarlas", incluso dentro de los terrenos de los vecinos que las quisieran, y alegó que la ubicación de estos árboles era "incomprensible".

El ministro detalló a El Observador que ahora la cartera analiza trasladar la ruta 1 hacia un tramo paralelo de más de 10 kilómetros que formaba parte del trazo antiguo de la ruta, que comienza en la localidad de Riachuelo y llega hasta la entrada de Colonia del Sacramento, para no mover las palmeras. Todavía no está claro si llegaría hasta Colonia del Sacramento o si volvería antes a la ruta 1, a la altura de la Laguna de los Patos.

Con este cambio, la parte de la ruta con estos árboles pasaría a formar parte de la jurisdicción departamental, como un "Bypass" alternativo. La idea está en estudio por los técnicos del Ministerio, que entienden que no habría una diferencia de costos importante entre mover las palmeras y construir una ruta doble vía "desde cero" cambiando el trazo del camino, debido al alto costo que implica el traslado de los árboles.

Sin embargo, en junio Falero había sido especialmente crítico con la ubicación de las palmeras: “Los uruguayos somos conservadores. Imaginen que en los últimos tiempos tenemos en los siniestros de tránsito un alto número de personas que pierden la vida como consecuencia de salirse de la faja y pegarse contra un árbol. Muchos, gente joven. Y todavía tenemos gente que defiende la ubicación de una palmera”, sostuvo en ese momento, en ocasión de un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay.

“Al vecino que nos diga: ‘Yo tuve la palmera siempre enfrente a mi casa y no la quiero perder’ le vamos a dar la chance de que la tenga, pero del lado de su terreno, no en la ruta”, agregó el jerarca, quien resaltó que "la seguridad del tránsito está por encima", y que si no se pensaba de esa forma no se podía "pensar en un país moderno".

Sin embargo, la situación cambió tras una reunión del ministro con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, el 24 de junio. Según Falero, Moreira le dijo que "no tendría problema" con realizar el traslado de las palmeras para las obras, pero había "mucha gente aferrada" y una imagen cultural arraigada de ese tramo de la ruta 1.

El secretario de Estado le respondió que si así lo quería, no se hacía la obra, pero Moreira insistió con su realización. Falero le remarcó que "las dos cosas no se pueden", debido a que mantiene su postura de que las palmeras son una "trampa mortal" en esa ubicación, por lo que se niega a hacer una "obra nacional" allí. Moreira fue quien propuso la idea del tramo viejo, y MTOP comenzó a analizar la propuesta.

El tramo que se pretende construir para completar la doble vía de ruta 1 va desde la radial de Tarariras hasta Colonia del Sacramento y comprende 30 kilómetros de camino. Transporte adelantará la licitación de la ruta desde esa radial hasta Riachuelo, un tramo de alrededor de 17 kilómetros, para agosto, detalló Falero. La intención de la cartera es comenzar con las obras a principios de 2023.