Tras un intento frustrado y con dos votos del FA, Rocha aprobó fideicomiso para obras por US$ 8 millones

Luego de un primer intento frustado, la Intendencia de Rocha logró que la Junta Departamental aprobara un fideicomiso para obras por US$ 8 millones 600 mil y se ejecutará por este período de gobierno.

El proyecto entró a la Junta Departamental el martes de tarde y dos horas después el presidente de la Junta Departamental, José Luis Molina, dispuso la votación. El Frente Amplio pidió cuarto intermedio para ver si acompañaba el proyecto. Cuando blancos y el único edil del Partido Colorado se preparaban para votarlo, el FA solicitó más tiempo para trasladar el planteo a la Mesa Política debido a que no había tenido margen para discutirlo. Eso no fue concedido y el Frente Amplio, salvo los ediles Diego Rodríguez y Graciela Fonseca, votó en contra.

Fonseca dijo a El Observador que si bien coincidía con sus compañeros en que el tiempo que estuvo el proyecto para discutirse fue poco, tanto ella como Rodríguez decidieron votar a favor por dos motivos. Uno, que el proyecto no iba a exceder el período de gobierno del intendente Alejo Umpiérrez, por lo que las próximas autoridades no se verían en la necesidad de seguir pagando. Y otro, que dentro de las obras planteadas para este fideicomiso hay dos que habían sido planteadas en el gobierno departamental anterior y no habían podido ser efectuadas: el hogar de ancianos de la localidad de Cebollatí y la urbanización del barrio El Porvenir de la localidad de Lascano.

Tanto Fonseca como Rodríguez viven en Lascano, por lo que respondieron a las necesidades locales. "No podíamos negarles esa obra", resumió Fonseca. Consultada sobre si hubo intención de que el Frente Amplio votara en bloque la decisión, dijo que dado el poco tiempo que tuvieron de tratarlo, les dieron libertad de acción.

Trece proyectos en diferentes localidades

El fideicomiso será por un monto de US$ 8,6 millones e incluirá 13 proyectos.

En la ciudad de Rocha habrá dos proyectos: uno será la repavimentación y la construcción de veredas de la avenida 1º de Agosto, que tendrá un costo estimado de US$ 500 mil, y otro será un nuevo puente en Paso Real, que saldrá US$ 2,8 millones.

En el Chuy se urbanizará la avenida España, con pavimentación y cordones, que tendrá un costo de US$ 1 millón.

En Castillos se comprará maquinaria de construcción y camiones de basura por un monto total de US$ 332 mil y se pavimentarán 23 cuadras del centro de la localidad por un monto de US$ 418 mil.

En Aguas Dulces se harán acondicionamientos pluviales y pavimentación con adoquines. La inversión será de US$ 250 mil.

En Lascano, la urbanización del Barrio Porvenir costará US$ 930 mil.

En La Paloma se repavimentará la rambla Costanera y la calle Rocha por US$ 225 mil. La misma rambla también se reacondicionará para Costa Azul y la Aguada por un monto de US$ 258 mil. En Punta del Diablo también se harán trabajos de repavimentación en el bulevar Santa Teresa por US$ 840 mil.

En Cebollatí el hogar de ancianos se construirá junto con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia pondrá el 50% del monto, que será de unos US$ 120 mil.

A su vez se prevén dos plantas de transferencia de basura. Una en Lascano por US$ 350 mil y otra en el Chuy por US$ 650 mil.

La Intendencia tiene previsto que si las licitaciones cotizan por debajo del monto estimado se invertirá el resto en maquinaria

"Va a representar un incremento del 33% del monto de obras que se hacía tradicionalmente", sostuvo Umpiérrez el martes, cuando realizó la presentación. El intendente señaló que el fideicomiso se financiará con tributos de la Intendencia y que ya cuentan con casi US$ 3 millones en tributos, que se suman a casi US$ 2,5 millones por diferentes ahorros de la Intendencia. "No tenemos todo el dinero pero lo vamos a ir consiguiendo de futuros convenios y pagos de amnistía tributaria. Eso es la previsión que hay. Por lo tanto está totalmente financiado y no va a haber un desequilibrio", agregó.