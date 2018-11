Trébol de Paysandú se coronó campeón Uruguayo por primera vez

Trébol de Paysandú venció a Old Christians en la final y conquistó el título de campeón uruguayo de clubes por primera vez en su historia. Tras empatar 22-22 en los 80 minutos y mantener el empate en dos tiempos suplementarios, el partido se decidió por penales a los palos.

En honor a la verdad, si le hubiesen dado la copa a los dos, como se hacía hasta no hace mucho cuando dos equipos empataban en una final, hubiese estado perfectamente bien. Porque Trébol y Old Christians dejaron absolutamente todo en la cancha de Old Boys: jugaron una final emocionante, parejísima, tanto que se necesitaron 100 minutos, dos alargues y una definición por penales para definir al Campeón Uruguayo 2018. Podría haber sido para cualquiera, pero la fortuna -y el acierto de Alejo Durán en su penal- hicieron que se lo llevara Trébol. Y en definitiva fue un justo premio a una de las instituciones más sacrificadas del rugby uruguayo, el gran embajador del interior desde hace más de 40 años. Al que todo le cuesta un poco más: porque entrena dividido entre Montevideo y varias ciudades del interior, porque viaja mucho más que el resto, porque lucha contra la migración de los jóvenes al Interior.

Pero ahí está Trébol, hace años. Naturalizando cosas increíbles como no poder coordinar lanzamientos de formaciones fijas, como jugadores que viven en el medio del campo y muchas veces entrenan solos, u otros que hacen cientos de kilómetros desde Young, desde Rivera, en algún tiempo desde Tacuarembó, para entrenar martes y jueves. Y porque en los últimos tiempos le agregó un trabajo muy serio y planificado, reclutando jugadores en todo el interior y del otro lado del Río Uruguay, formando hasta cuatro planteles de primera. Un poco al influjo de Old Christians, ese al que venció el sábado, casi como si fuera un homenaje. La copa se la entregó el capitán azul, Andrés de León, en un gesto noble y que habla de dos clubes hermanos, que se valoran y respetan.

Trébol tuvo mucha personalidad. Porque arrancó a todo tren, imponiendo su juego físico un dinámico que lo llevó hasta la final, pero solo pudo traducirlo en tres puntos por un penal de Durán. Luego de eso Christians hizo lo que más sabe hacer: crecer desde la defensa, complicar la posesión rival y pasar rápido de defensa a ataque. Así llegó al try de Joaquín Pena que puso el 7-3: pelota recuperada, corrida del wing que sustituía a Favaro y Christians que rápidamente volvía a estar al frente.

Fue el mejor lapso del azul, que llegó al segundo try a través de Jorge Zerbino, jugando por el ciego del lunes. Christians cambiaba ese penal por line en lugar de puntos, como marcan los libros, y sacaba el premio grande, la prueba más clara de la confianza que traía, que le trajo tres puntos más de De León tras una penetración suya en ataque.

Con el 15-3 Trébol estaba contra las cuerdas. El equipo más experiente en finales lo dominaba en el juego y en lo físico, y sacaba ventanas que parecían difíciles de remontar. Pero el de Paysandú apoyó un try clave en la última pelota del segundo tiempo, tras una formación fija y una buena pelota abierta, que encontró a Schroeder lanzado en carrera para apoyar el 15-10.

Trébol quemó las naves en el arranque del segundo tiempo. Y allí, seguramente, esté la mayor virtud del sanducero. Jugó como si no hubiese mañana. Le tiró encima a Christians la potencia física de su segunda y tercera línea, y empezó a revertir la historia del contacto.

Antes de la final, que se jugó en cancha de Old Boys, hubo un momento de incertidumbre cuando se derrumbó una de las tribunas fabricadas, pero salvo algunas personas golpeadas no pasó a mayores.