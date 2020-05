Tres equipos italianos tienen en la mira a Brian Rodríguez para la próxima temporada

Con la fecha de regreso del calcio marcada para el 13 de junio -algo que aún deberá contar con la aprobación del gobierno- los equipos de la Serie A ya preparan el retorno del certamen pero también apuntan a reforzarse de cara a la próxima temporada.

Uno de los nombres que figura en el radar de varios equipos es el de Brian Rodríguez, extremo de 19 años (el miércoles cumple 20) al que Peñarol vendió en julio de 2019 a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) a cambio de US$ 11,5 millones.

Diego Rossi y Brian en Los Angeles FC

Los aurinegros eran propietarios del 55% de la ficha por lo que embolsaron US$ 6 millones. En Los Angeles FC suma apenas 13 partidos.

Camilo dos Santos

En Peñarol contra Danubio

Según TuttoSport, Napoli, Sampdoria y Bologna están interesados en negociar por su pase.

Sin embargo, dado el precio por el que fue pagado y por cómo se incorporó a la selección uruguaya mayor con protagonismo, goles y muy buen juego, su cotización se está elevando y puede seguir creciendo cuando vuelva el fútbol.

El portal 1000cuorirossoblu.it, sitio partidario de Bologna, entrevistó a Daniele Pagani, italiano experto en fútbol sudamericano, que dijo: "El perfil de Brian Rodríguez es muy interesante desde la perspectiva de Bologna, que se ve incrementado por una historia personal llena de facetas. Comenzó a jugar fútbol por sugerencia de los maestros de su escuela, quienes aconsejaron a sus padres que lo dejaran practicar un deporte, que canalizara su tendencia a la hiperactividad".

"Brian es audaz, un charrúa al que le encanta estar en el centro del juego, a veces incluso corre el riesgo de ser un poco pretencioso. En Peñarol, los hinchas se quedaron con ganas de más después de que jugara una sola temporada, donde se desempeñó razonablemente bien, junto a dos jugadores experimentados como Cebolla Rodríguez y Lucas Viatri", agregó.

"Su explosión llegó en la Copa Mundial sub 20 del año pasado, en Polonia: dos goles y una asistencia en cuatro juegos, lo suficiente como para que las antenas de los ojeadores se mantuvieran en pie. Alejandro Garay y Fabián Coito, sus técnicos en las selecciones juveniles de la Celeste, hablan de ello con tono entusiasta. Y, por lo tanto, el debut entre los grandes con (Óscar) Tabárez simplemente llegó por decantación. Para devolver la confianza, respondió con tres goles en seis juegos. Surgido como extremo izquierdo, también se puede usar en el lado derecho. Lo prefiero de extremo. Si se despliega en el centro del ataque, es difícil expresar sus características principales", dijo Pagani en un detallado análisis.

Elogios para Pellistri y Santiago Rodríguez

"Llevando la lupa al otro lado del Río de la Plata", dijo Pagani tras mencionar a varios jóvenes talentos argentinos, el especialista dijo: "Apuntaría con los ojos cerrados a Facundo Pellistri de Peñarol: es la Nouvelle Vague uruguaya", en referencia a la Nueva Ola del cine francés de la década de 1950.

Carlos Pazos

Facundo Pellistri

Pagani puso al uruguayo en la nueva dimensión de talentos surgidos junto a Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez y Nahitan Nández.

"Lo tiene todo, siempre sabe cómo encontrar el espacio para recibir la pelota sin marca, y luego detona su cambio de ritmo eléctrico y quirúrgico", dijo.

Leonardo Carreño

Santiago Rodríguez

También se llevó otro nombre apuntado rumbo a Italia, el de Santiago Rodríguez de Nacional. "Todavía no he encontrado bien en qué sistema de juego podría rendir al máximo, ya sea como un 4-3-3 de puntero o desde el centro del campo de un 4-4-2, pero es un jugador que logra combinar calidad e intensidad, es asociativo en la fase de posesión y decisivo en la fase final. Su debut en Copa Libertadores también fue decisivo en el primer partido de la fase de grupos, contra los peruanos de Alianza Lima. Ciertos rumores me hablaron de un interés en el Inter, aún en su etapa juvenil, y puede tener un costo accesible para cualquier club en este momento".