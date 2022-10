Tres partidos sin perder era demasiado para este Peñarol que vuelve a penar

Minuto 38 del partido. La hinchada de Peñarol canta: "Carbonero, un poco más de huevo". El equipo queda abajo en el marcador ante Plaza Colonia y la parcialidad intenta despertar a los jugadores. Minuto 81. La paciencia se apaga. "Pongan más huevo, la puta que los parió". baja sin filtro desde las tribunas del Campeón del Siglo. Pero el partido se va y el aurinegro pierde 1-0 con el patablanca por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Las chances matemáticas, alimentadas por los puntos dejados en las últimas fechas por River Plate, Nacional, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting, se evaporan. El Clausura -aquello que en el último período de pases era denominado "el torneo de 15 finales para llegar a la definición del Uruguayo"- ya es inalcanzable a pesar de que River está a ocho puntos y quedan nueve por jugarse.

Clausura PTS PJ PG PE PP GF GC River Plate 26 12 8 2 2 27 10 Nacional 25 12 7 4 1 21 8 Defensor Sporting 23 12 7 2 3 15 8 Deportivo Maldonado 23 12 6 5 1 15 10 Danubio 21 12 5 6 1 15 7 Liverpool 19 12 5 4 3 18 12 Peñarol 18 12 5 3 4 16 13

Pero el objetivo mínimo de llegar a la Copa Libertadores 2023 comienza a complicarse dramáticamente. El aurinegro bajó al sexto lugar de la Tabla Anual (clasifican cuatro a la Libertadores), y está en zona de Copa Sudamericana 2023.

Tabla Anual PTS PJ PG PE PP GF GC Nacional 72 34 21 9 4 64 19 Liverpool 65 34 19 8 7 50 26 River Plate 56 34 15 11 8 53 30 Deportivo Maldonado 56 34 15 11 8 43 36 Defensor Sporting 56 34 16 8 10 39 32 Peñarol 55 34 15 10 9 38 27

Luego de tocar fondo ante Montevideo City Torque, Peñarol mostró alguna mejoría. Estuvo tres partidos sin perder, avanzó dos fase en Copa AUF Uruguay y sostuvo 270 minutos su arco en cero. Pero hasta eso es demasiado para el equipo de Leonardo Ramos que nuevamente volvió a fallar en el planteo del juego y también en los cambios realizados.

En primer lugar, Ramos cambió con respecto al partido del miércoles pasado en el que eliminó a Plaza de la Copa.

El DT pobló el mediocampo con un volante más sacando a uno de los centrodelanteros. El sistema táctico mutó de un 4-4-2 a un 4-3-3 con Sebastián Cristóforo, Rodrigo Saravia y Agustín Álvarez Wallace en el medio, Brian Lozano y Kevin Méndez en los extremos y Lucas Viatri en el centro del ataque.

Sin embargo, cuando iban apenas 25 minutos de juego y Cristóforo dejó la cancha por una lesión muscular, Ramos no puso en su lugar a Walter Gargano ni Nicolás Milesi, sino que mandó al campo a un centrodelantero, Sergio "Toto" Núñez.

Es decir que la idea de jugar con tres volantes fue descartada rápidamente sin que el partido saliera de un trámite inicial parejo.

Inés Guimaraens

Cristóforo, lesionado

A partir del segundo tiempo, Ramos apostó por cambios que poco cambiaron. Nicolás Rossi entró por un descolorido Kevin Méndez. Encaró, desbordó, puso algún centro peligroso. Pero en general, estuvo bajo el estricto control ofensivo que montó Plaza, complicado por una estructura de equipo donde terminó entrando por un predecible embudo.

Lozano, que volvió a ser un espectro de aquella picante versión 2019 donde llegó a la selección, le dejó su lugar en el campo a Nicolás Milesi y al mismo tiempo Hernán Rivero ingresó por Álvarez Wallace.

Así, Peñarol terminó sostenido por dos volantes (Saravia-Milesi) y lanzado al ataque por Núñez como extremo derecho, Rivero y Viatri por el centro y Rossi por izquierdo.

Núñez no es extremo. Es un delantero de choque y en la única diagonal que tiró cometió falta en ataque. El equipo terminó inclinado naturalmente a atacar por izquierda con Rossi pero la falta de apoyo del lateral Juan Manuel Ramos para pasarle por detrás y mostrarse como opción asociativa nunca existió.

Inés Guimaraens

Núñez terminó jugando abierto por derecha: inentendible

Plaza se encargó de maniatar a Pedro Milans para que no influyera tanto con su subida (el miércoles definió el partido con un golazo), pero además lo atacó.

Nicolás Dibble o Ramiro Quintana cayeron a sus espaldas y Plaza se alimentó de ese campo fértil.

De ahí surgió el primer remate al arco del partido (Quintana afuera), la primera chance de gol clara (pase de Quintana, remate desviado de Dibble) y el primer y único del encuentro: obra de Santiago Mederos, tras notable pase de Dibble en jugada iniciada en error en salida de Agustín Da Silveira, fácilmente presionado por la falta de movilidad de sus compañeros.

Inés Guimaraens

Dibble y Mederos: gol y triunfo

A lo largo de 90 minutos, más todo lo adicionado, Peñarol fue capaz solamente de generar una chance de gol. ¿Cómo? A través de un lateral que se peinó y que Rivero remató de media vuelta, atajando Nicolás Guirín de buena forma.

Las postales que regaló la recta final del partido revelan lo que es este Peñarol:

1- Ramos se descuelga el ataque, el lateral rival sale a marcarlo pero la ayuda defensiva está alejada y desarticulada. El lateral de Peñarol le revienta el pecho al de Plaza sin parar la pelota.

2- En la recta final del juego, Leandro Suhr entró y le aportó mucha calidad en la gestión de la pelota a Plaza mientras que el nigeriano Christian Ebere aportó potencia y pegada (estuvo cerca de anotar un golazo). En una acción combinativa, Quintana atacó por derecha y le hizo una calesita en cámara lenta a un Menosse que no sabía cómo pararlo.

Inés Guimaraens

Menosse, complicado por Dibble y Quintana

3- Tiro libre lejano al área. Sube todo Peñarol, pero la juegan en corto con Ramos que quiso enganchar ante la primera marca perdiendo insólitamente la pelota. De milagro no fue gol en la contra, porque Yvo Calleros se cayó.

4- Sin poder aportar descargas ni buenos pases y sin recibir una pelota decente para intentar anotar, Viatri se esfuerza en bajar a marcar. Baja a Suhr con una llave de judo al rostro rival y se salva de la amarilla.

5- Rodrigo Saravia fue el mejor de Peñarol por su despliegue y empuje, aún errando un montón de pases de mediana distancia. Sobre el final se manda por la izquierda. Lleva en sus pies la última posibilidad de empatar. Cuando va a sacar el centro patina y se dobla el tobillo en una acción que dolía solo de verla. Por suerte pudo salir caminando, aunque con visibles gestos de dolor.

Así se encamina Peñarol a cerrar su temporada. Su clasificación a copas no peligra. Pero la Libertadores puede verlo otra vez afuera ya que hay solo cuatro plazas para Uruguay. De las 15 finales del Clausura, mejor ni hablar. Tanto es así que Ramos no atendió a la TV, no dio conferencia y los jugadores se fueron sin dar declaraciones.

Inés Guimaraens

Leo Ramos le erró en los cambios

La ficha

Peñarol:

Kevin Dawson 5

Pedro Milans 4

Agustín Da Silveira 4

Hernán Menosse 4

Juan Manuel Ramos 3

Sebastián Cristóforo 5

Rodrigo Saravia 6

Agustín Álvarez Wallace 4

Kevin Méndez 3

Lucas Viatri 4

Brian Lozano 3

DT: Leonardo Ramos.

Plaza Colonia:

Nicolás Guirín 7

Natanael Guzmán 5

Nicolás Ayala 6

Agustín Heredia 6

Yvo Calleros 6

Facundo Kidd 6

Ezequías Redín 6

Álvaro Fernández 6

Santiago Mederos 7

Ramiro Quintana 6

Nicolás Dibble 6

DT: Alejandro Cappuccio.

Cambios en Peñarol: 25' Sergio Núñez (4) x S. Cristóforo -lesionado-, 45' Nicolás Rossi (5) x K. Méndez, 64' Nicolás Milesi (4) x B. Lozano y Hernán Rivero (4) x A. Álvarez Wallace

Cambios en Plaza Colonia: 56' Rodrigo Saravia (5) x Á. Fernández y Leandro Suhr (6) x N. Dibble, 69' Christian Ebere (6) x N. Guzmán y 85' Federico Pérez x S. Mederos

Cancha: Campeón del Siglo

Jueces: Christian Ferreyra, Pablo Llarena, Heber Godoy

Gol: 35' S. Mederos (PC)

Amarillas: 84' F. Kidd (PC), 87' R. Saravia (P)