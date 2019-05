Un conflicto internacional se cuela en la final de la Europa League

Henrikh Mkhitaryan salió futbolista como su papá. Hamlet, como se llamaba el padre, jugó primero en el Ararat Yereván en épocas donde los equipos armenios disputaban torneos soviéticos. Henrikh nació un enero de 1989 cuando su padre jugaba en Francia. Estuvieron juntos siete años, Hamlet falleció en 1997, un año después de retirarse como futbolista. Pero Henrikh se encargó de darle vuelo internacional al apellido familiar, capitán de la selección armenia, cosechó títulos con el Pyunik Yerevan, Shakthar Donetsk, Borussia Dortmund y Manchester United.

Este miércoles a partir de la hora 16 de Uruguay podría sumarse un nuevo club a esa lista, pero la 7 del Arsenal no saldrá a la cancha en la final de la Europa League ante Chelsea, no habrá primeros planos de la camiseta doblada en el coqueto vestuario de turno. Porque la final será en Bakú, capital de Azerbaiyán, y porque entre Azerbaiyán y Armenia está Nagorno-Karabaj, un conflicto territorial tan estancado como difícil de resolver. Y porque Henrikh como tantos armenios ha donado fondos para la autoproclamada República Independiente de Nagorno-Karabaj, a la que nadie reconoce como tal, ni siquiera Armenia y eso a los azeríes no les gusta.

La decisión se intuía desde que Arsenal se apuntó como finalista eliminando a Valencia en las semifinales. Había antecedentes, Mkhitaryan no había participado del partido contra el Qarabag en esta misma edición de Europa League, y tres años antes tampoco viajó a Bakú con el Dortmund que visitaba al Qabala. Funcionarios gubernamentales de Azerbaiyán salieron a garantizar la seguridad del jugador armenio, pero el delantero de Arsenal prefirió no arriesgar, carta mediante en las redes anunció su baja.

La portavoz de la diplomacia azerí llamó a no mezclar política con deporte, pero es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la zona. La zona es el Cáucaso, allá donde según la mitología griega Zeus encadenó a Prometeo. Frontera entre Rusia, Turquía e Irán, el Imperio Ruso, Otomano y Persa. En 1918 luego de la Primera Guerra Mundial y con la caída del Imperio Ruso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán formaron un único país, la República Democrática Transcaucasia. Duró 3 meses. Vinieron los soviéticos y Stalin decretó que Nagorno-Karabaj quedara incluida dentro de la República Soviética de Azerbaiyán.

Los fines de los años 1980 fueron de mucha violencia en la región, con la caída de la URRSS surgieron movimientos separatistas karabajíes, los armenios de Nagorno-Karabaj querían ser incluídos en Armenia. En Azerbaiyán hubo pogromos contra la población armenia, y estalló la guerra, una que se llevó 30 mil muertos y que terminó en 1994 con un alto al fuego que todavía hoy se mantiene. La zona está controlada por militares armenios, pero legalmente pertenece a Azerbaiyán. Y el fútbol ha servido para exportar cada uno su visión del conflicto.

El FK Qarabag es un equipo de fútbol que ahora juega en Bakú, pero es originario de Agdam, la ciudad azerí de Nagorno-Karabaj. Luego de la guerra se convirtió en un club exiliado, coqueteó con la bancarrota hasta que apareció Azersun, un holding alimentario dominado por la familia Gozal. Tahir Gozal se lo vincula al presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev. Ilham es hijo de Heyder Aliyev quien gobernara Azerbaiyán desde 1969 hasta su muerte en 2003. Cuando en 2017 el Qarabag se transformó en el primer equipo azerí en clasificar a Champions, el ministro del exterior, Hikmet Hajiyev declaró: “Qarabag no solo representa a Azerbaiyán, también representa la esperanza de un millón de desplazados y refugiados lejos de sus casas”. “Armenia debería entender finalmente que el Qarabag es algo más que fútbol para la gente de Azerbaiyán. Es parte de nuestra inquebrantable determinación”.

Para seguir mezclando política con fútbol, el gobierno azerí ha destinado sus buenos millones a figurar en camisetas como la del Atlético de Madrid con el que tuvo un contrato de tres años. Incluso hubo intenciones de desembarcar en Sudamérica, en 2014 hubo una oferta a San Lorenzo de Almagro, pero venía con la contrapartida de no incluir armenios en la directiva. San Lorenzo se negó, con Matías Lammens a la cabeza. Lo que le valió el reconocimiento, premio incluído, de la comunidad armenia en Buenos Aires. Por esos días el periodista Walter Safarian declaró que ante la negativa del club argentino los azeríes habían intentado con Peñarol. Hubo declaraciones a los candidatos a presidentes diciendo que jamás aceptarían una oferta de ese tipo, pero lo cierto es que nunca hubo un ofrecimiento al club uruguayo y el único contacto fue una visita a Los Aromos por parte de la delegación de Azerbaiyán destinada a la apertura de representación diplomática.

Amnistía Internacional ha advertido a la UEFA que no permita una “lavada de cara a través del deporte del régimen azerí”. El termino en inglés es “sportswash” y habla de una manera de crear una fachada con eventos deportivos (Gran Premio de Bakú en F1, organización de eventos internacionales), para suavizar la imagen internacional de un regimen acusado de violar derechos humanos.

En medio de esas diferencias, en las que se ve salpicado el fútbol, la final no tendrá a Mkhitaryan como en 11 de los 14 partidos de Arsenal en Europa League. El que estará es el uruguayo Lucas Torreira, que buscará su primer título.