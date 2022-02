Un debate que también se jugó en redes, y en donde Manini no encontró el eco de los socios de la coalición

El debate entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos por la Ley de Urgente Consideración (LUC) tuvo, además del intercambio televisivo, una disputa en el plano de las redes sociales. Cada frase destacada del legislador frenteamplista era sucedida por un tuit que resumía brevemente su punto de vista, sumado al aval de otros dirigentes del Frente Amplio. La misma estrategia utilizó el equipo del líder cabildante, quien apostó a Facebook como la red madre para compartir mensajes y tratar de convencer a los votantes, aunque no tuvo los mismos apoyos de la coalición de gobierno.

En el primer bloque del intercambio, ambos legisladores expusieron sobre la seguridad pública. En el caso de Manini, que fue quien comenzó el debate, su discurso apuntó a los problemas de inseguridad que, observó, tuvieron las administraciones frenteamplistas señalando que esa había sido una de las principales razones que llevaron a la ciudadanía a elegir el cambio de gobierno durante las elecciones de 2019.

A los pocos minutos de que asegurara que la LUC favorecía a la "población honesta", un fragmento de su discurso ya estaba resumido en su Facebook: "Esta ley protege a los ciudadanos honestos y a los más vulnerables. Favorece a los más frágiles, a los que no se pueden pagar una seguridad privada, no se pueden enrejar, no pueden pagar costosas alarmas o dependen del buen funcionamiento de la policía y de la justicia para vivir en paz".

Asimismo, desde la cuenta de Twitter de Andrade se publicaba otra parte del debate, en la que el legislador insistía en que los artículos en discusión eran un "retroceso para la seguridad pública", pero el final de su oratoria no llegaba a escucharse por un desperfecto en el audio de la transmisión. A ese tuit, lo antecedieron otros que recogen una de sus frases de la jornada: "Para proteger a la policía lo que hay que hacer es no darle chalecos vencidos, no bajarle el salario".

El siguiente punto, referido a vivienda, tuvo al senador comunista afirmando que la LUC acumula iniciativas "feroces" y "crueles", con una "discrecionalidad absoluta" para los plazos de desalojo. Andrade le habló directamente a la ciudadanía y expresó que el último domingo de marzo a los uruguayos les tocará ser legisladores: "¿Usted votaría un tratamiento así?", se preguntó. Mientras tanto, su cuenta publicaba un flyer con la misiva "la LUC amontona un conjunto de medidas que son feroces para el alquiler, para los malos y buenos pagadores. La mora que se establece es usura pura", acompañada de retuits a menciones del perfil oficial del Frente Amplio.

Del otro lado, Manini Ríos replicaba en Facebook: "La LUC busca darle garantías al pequeño propietario que alquila y da oportunidades de alquilar al que no tiene garantía. Antes de la LUC los alquileres sin garantía eran sin contrato inscripto, constituyendo una situación de mayor fragilidad para el inquilino", seguido de un fragmento de 38 segundos.

Ese bloque sumó a dos nuevos protagonistas: el legislador Alejandro "Pacha" Sánchez, quien le retrucó al senador cabildante una de sus afirmaciones. "Lo que dije y repito es que esta ley solo le sirve a los especuladores, no le sirve ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios que tienen una casa para alquilar".

Y el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien llamó "previsible" a Andrade, pero se limitó a destacar el discurso de Manini, como sí lo hicieron algunos de sus compañeros. "Andrade es tan previsible, tira datos incontrastables, habla hasta de Viena. Una lastima que no haya querido debatir en Blanquillo", precisó.

Manini siguió haciendo hincapié -a través de su Facebook- en los efectos positivos de la LUC sobre la educación: "Este gobierno heredó una educación en franca decadencia, amplios sectores de nuestra sociedad quedan cada vez más relegados por no acceder a educación de calidad. Es necesario romper la resistencia al cambio, que es lo que ha frenado una y otra vez a las innovaciones. Este es el inicio de un camino necesario que el país necesita en forma urgente", escribió en esa red.

Andrade, por su parte, respondió con otra pieza del debate, en la que recuerda una de las frases utilizadas por el excandidato presidencial, durante 2019: "'La reforma educativa no será posible sin la participación de todos los actores involucrados, en particular los docentes'. Y lo que hace la LUC es ensayar una reforma educativa en contra de la comunidad", sostuvo. Su equipo acompañó el momento con un mensaje que resumía ese fragmento de un minuto y medio: "Ensayan en la LUC una reforma educativa porque es urgente, pero no se ha reunido ni una sola vez la comisión coordinadora que creó la ley".

Mientras se desarrollaba la instancia, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, escribió en su cuenta de Twitter y Facebook un texto calcado: "Río Negro #NoDeroga. Gracias a los vecinos de Fray Bentos por el compromiso con el cambio. Con la Celeste #GanamosTodos". Minutos más tarde apareció el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, para sentenciar: "RÍO NEGRO - Fray Bentos | cerramos la gira por el departamento junto a los compañeros que durante la jornada recorrieron 11 localidades. El 27 votamos NO".

Andrade y Manini, cada uno por su red de preferencia, siguieron utilizando sus cuentas para exponer sus puntos al hablar de relaciones laborales. A diferencia del legislador de Cabildo Abierto, el comunista incluyó en varias oportunidades los segundos finales de la exposición de su contrincante para dar contexto al video y luego potenciar su mensaje.

Manini Ríos, que alternó entre flyers y fragmentos recortados, solo publicó imágenes y videos de él mismo. Recibió el apoyo del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el aval de su propio partido, además del reconocimiento de los diputados Álvaro Perrone y Gustavo Zubía.

El senador frenteamplista fue reconocido en redes por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el exministro de Economía y director de OPP Álvaro García, el senador Mario Bergara y los legisladores Daniel Olesker, Cecilia Bottino, Sebastián Valdomir, Enzo Malán, Bettiana Díaz, Gabriel Tinaglini, José Carlos Mahía, entre otros.