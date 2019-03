Un diario inglés informó que Catar ofreció a FIFA US$ 800 millones para ser sede del Mundial 2022

El estado de Catar ofreció a la FIFA US$ 880 millones (€ 782 millones) con el objetivo de aumentar sus opciones para albergar el Mundial de 2022, según informó este domingo el diario británico The Sunday Times.



Catar ofreció, de forma secreta, US$ 400 millones (€ 355 millones) a la FIFA 21 días antes de que el organismo decidiera que la Copa del Mundo de 2022 se celebraría en el país asiático.

El Mundial fue adjudicado el 2 de diciembre de 2010 cuando Joseph Blatter presidía la FIFA y antes de que estallara el escándalo del FIFAGate, en mayo de 2015.



Según los documentos a los que ha tenido acceso la fuente, ejecutivos de la cadena de televisión catarí Al Jazeera firmaron un acuerdo en relación a los derechos televisivos en el que se incluyó una cláusula si Catar era elegida como la sede.



En caso de que la FIFA la designase, se pagarían US$ 100 millones más (€ 89 millones) en concepto de bonus.



Esto iría en contra de las reglas de la FIFA ya que el dueño de la cadena de televisión, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani es a su vez el emir de Catar y uno de los mayores sustentadores de la campaña para albergar el Mundial.



Además, The Times ha tenido acceso a una copia de un segundo acuerdo televisivo en el que Catar ofreció US$ 480 millones (€ 427 millones) tres años después en 2013.



Este contrato está siendo investigado por la policía suiza.



Según la citada fuente, el importe pagado por los derechos televisivos es cinco veces mayor que la suma que se pagó en el pasado por parecidos derechos en esa zona geográfica.

EFE