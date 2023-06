El exjugador de Nacional, Marcelo Palau, dio una polémica entrevista en Paraguay que generó revuelo

El volante Marcelo Palau, de 37 años, jugó en Nacional durante el Apertura 2010, dirigido por Luis González. Había llegado desde el Puebla de México y disputó siete partidos con la camiseta tricolor. Luego se hizo cargo del plantel Juan Ramón Carrasco y Palau rescindió su contrato.

Continuó en Cruz Azul, Athletico Paranaense y desde 2014 juega en el fútbol paraguayo, donde defendió a Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo Luqueño.

Marcelo Palau, con la camiseta de Guaraní, ante Paolo Guerrero

Aún continúa en actividad y en las últimas horas brindó una entrevista a Versus, un sitio de deportes de Paraguay, donde tiró una frase que generó polémica.

Refiriéndose a su pasaje por Cerro Porteño, Palau manifestó: "Me tocó estar tres años en Cerro Porteño, salí de ahí y me quedé con la mejor relación. Nos tocó perder en 2018 y 2019, en los años de Trovato, y después nos enteramos como venía todo. El primer torneo que se jugó en regla, lo ganamos".

🤔 Marcelo Palau, ¿Dónde se sintió más feliz?



🎙️ "En Guaraní fueron quizás mis mejores años. Viví el 'Mundo Cerro' y convivir con eso me encantó".



Marco Trovato fue presidente de Olimpia, club que ganó el campeonato paraguayo en 2018 y 2019. En 2020 la FIFA sancionó de por vida a Trovato por supuesta manipulación de partidos.

El que reaccionó públicamente a la frase del uruguayo fue Richard Sánchez, exjugador de Olimpia: “Volábamos esos años, por eso no podían salir campeones, de hablar, habla cualquiera”, escribió en sus redes sociales.

Palau, el extranjero con más partidos disputados con la camiseta de Guaraní (251) contó durante la entrevista cómo se enteró que el club aurinegro le dio de baja este año: "Estábamos hablando con Popi Muñoz sobre un tema, allí él me pregunta... che, ¿te llegó el mensaje para presentarte? A mí, a nosotros nos mandaron el mensaje el sábado y domingo. Le dije, 'no, a mi no me mandaron, evidentemente no estoy en la lista'. Pregunté y la explicación fue que en esa lista no estaba y que no seguiría en el club", comentó.