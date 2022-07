Un presente político poco alentador y un gran empuje empresarial: las proyecciones de la industria del cannabis en Uruguay

Uruguay fue el país pionero en regular la producción y comercialización del cannabis, tanto para su uso industrial como para su uso recreativo. Pero actualmente —cuando el sector atraviesa un momento de gran desarrollo en diversos ámbitos a nivel mundial por cambios del último tiempo en las legislaciones nacionales—, la industria cannábica uruguaya está rezagada.

América Latina parece ser un territorio fértil para el crecimiento de esta industria. Tanto es así que en los próximos años se espera que los países de la región continúen incorporando modificaciones en sus marcos legales que faciliten el desarrollo de estas actividades, y en ese camino también está Uruguay. Porque por más de que fue el primer país en regular la industria en sus distintos segmentos, tiene leyes fundamentales que aún siguen sin estar reglamentadas.

“Si no se hacen las modificaciones pertinentes, Uruguay se va a quedar afuera del mercado”, dijo a Café & Negocios el empresario argentino vinculado a la industria cannábica, Facundo Garretón.

El desarrollo de la industria del cannabis en el país está orientado a la exportación, pero aún quedan oportunidades comerciales sin explorar como puede ser el turismo cannábico. “Es absurdo que los uruguayos tengan acceso al cannabis de uso adulto (cannabis recreativo) y un turista no, cuando se sabe que queremos desarrollar el turismo cannábico en Uruguay”, señaló el empresario argentino.

Para Garretón, los mayores obstáculos que tiene el país en el desarrollo de la industria cannábica —y que son una pérdida de oportunidad—, están relacionados con dos segmentos: el cannabis medicinal y el de uso adulto para los turistas. Y para que haya avances, es necesario investigar e informar para que se tomen decisiones en materia política.

Investigar e informar -además de facilitar el vínculo entre actores del sector, acelerar negocios e impulsar una economía sustentable con resultados tangibles en la industria del cannabis-, es el objetivo del evento Cannabis Business Hub que se llevará a cabo los días 11 y 12 de agosto.

“Son importantes los eventos vinculados con el desarrollo de la industria”, señaló Garretón. “Hay que seguir invirtiendo en espacios de estas características porque educan a la gente, ayuda a los inversores y fomentan el desarrollo de nuevas industrias”, añadió.

Darle voz a los empresarios

Cannabis Business Hub surgió a partir de una de las principales plataformas de información y articulación de la industria de cannabis en América Latina: ExpoCannabis Uruguay, que se lleva a cabo desde hace nueve años. Y desde que iniciaron con el proyecto, tanto organizadores como participantes son testigos de la evolución del sector que cada vez tiene más adeptos de distintos segmentos de la industria cannábica .

Tras un proceso de aprendizaje sobre las tendencias del sector y de escucha a los empresarios que comenzaron a manifestar su interés por tener un nuevo evento, en el 2020 los creadores de la ExpoCannabis Uruguay comenzaron a ofrecer encuentros business to business con el objetivo de generar instancias de comunicación entre empresas y empresarios.

La jornadas fueron exitosas -de hecho, el año pasado participaron más de 120 personas y 60 empresas-, y los directores decidieron hacer un evento similar: Cannabis Business Hub. “Como el cultivo de cannabis tiene el pico de negocios entre la cosecha que se da en otoño y la siembra que se da en setiembre, elegimos el invierno para hacer este evento y ayudar al proceso de dinamización de los negocios de la industria del cannabis”, señaló una de las directoras del evento, Mercedes Ponce de León.

El objetivo del Cannabis Business Hub es visibilizar y normalizar la industria en Uruguay, y también darle voz a los empresarios para que puedan manifestar tanto sus apuestas por la industria, como sus problemáticas. En este sentido, Ponce de León destacó que el evento es una herramienta de articulación con las autoridades y con los diferentes referentes del sector, ya sean nacionales o internacionales.

Cannabis Business Hub es un evento de dos días exclusivo para los segmentos de cannabis medicinal y el cáñamo industrial -una planta que pertenece a la misma familia que las de cannabis, pero contiene menor concentración de THC-, con diferentes propuestas. En el primer día se hará una jornada con formato business to business (negocio a negocio) donde -tras un trabajo de campo hecho por los organizadores- cada empresa o empresario tendrá una agenda de reuniones hechas a medida de sus necesidades.

En el segundo día, se llevará a cabo un encuentro business to consumer (negocio al consumidor) que estará abierta al público en general. Incluye dos salas de conferencias en simultáneo donde se van a ofrecer presentaciones comerciales, conferencias vinculadas al cannabis industrial, y contenidos académicos de endocannabinología; el estudio del impacto del cannabis en el cuerpo humano.

Consultada sobre el número de inscriptos, Ponce de León dijo que ya hay más de 50 empresas o empresarios y más de 20 stands confirmados. Además, destacó que todavía no salieron a la venta las entradas para el segundo día -business to consumer-, para el que esperan captar a toda la comunidad científica y a todos los referentes de la salud que les interese la temática para que accedan a información sobre la industria, ya que no hay muchos ámbitos de divulgación.

La regulación es la clave

A nivel general, la industria cannábica está en un proceso de crecimiento. Pero la realidad es que tiene un ecosistema que involucra a distintas áreas, y no en todas hay empresas con casos de éxito. "Hay oportunidades que se abren en esta etapa inicial de proceso comercial de una industria que antes no existía, y para la que tenemos una regulación que antecedió el comercio exterior. Pero ahora que apareció el comercio exterior, estamos sorteando algunos obstáculos no previstos a la hora de redactar la ley", explicó Ponce de León.

En la misma línea, Garretón afirmó: "Se tienen que tomar decisiones políticas".

Para los actores de la industria aún hay mucho camino por recorrer, y es una responsabilidad de todas las partes generar espacios para crecer tanto a nivel nacional como internacional. La industria cannábica aun debe caminar sobre aspectos comerciales, regulatorios, de seguridad, de salud pública y sociales.

"Es natural que en una industria emergente y tan estigmatizada, seamos los actores del sector los que abramos espacios y generemos encuentros", dijo Ponce de León. "Estamos trabajando para que se fortalezca y pueda desarrollarse en nuestro país", concluyó.