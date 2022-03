Un sanitario dijo haber visto restos humanos en un edificio de Ciudad Vieja en los 90 y ahora se iniciarán excavaciones en busca de desaparecidos

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) realizará excavaciones en un sótano de un edificio del Correo en Ciudad Vieja en busca de un cadáver, reportado por un trabajador sanitario que trabajó allí y divisó un cuerpo en los años 90, según informó La Diaria y confirmó a El Observador la directora del organismo Mariana Mota.

El instituto deberá reunirse con el Ministerio del Interior para establecer la vigilancia necesaria para comenzar la excavación, explicó Mota. No hay hasta el momento una fecha estipulada para iniciar el trabajo en ese lugar.

El director de El Correo, Jorge Pozzi, indicó a El Observador que el dato sobre el cadáver llegó a la institución "en el cuarto trimestre del año pasado".

Según la directora, la demora en investigar el dato y comenzar la excavación se debe a múltiples factores: primero se debía "coordinar con el informante ir hasta el lugar para indicar dónde era", luego se generaron dificultades porque el lugar "era hasta hace poco una oficina y recién hace muy poco se desafecto a tales usos", y como último punto se debió "coordinar el pedido de cautela y que se otorgue".

Un año de proceso

“Fue durante el gobierno de Lacalle Herrera. Yo estaba trabajando en una reforma del edificio. Tenía que romper el piso y levantarlo. Al levantar unos ladrillos, aparecieron los huesos”, dijo el sanitario a La Diaria, y agregó que en ese sótano había una especie de celda con una estrella del MLN (Tupamaros) en una pared.

En aquel momento ni él, ni un compañero que lo acompañaba, hablaron sobre el tema por miedo, pero cuando el Frente Amplio llegó al poder se animó a contar la historia. Se acercó a Javier Miranda, pero aseguró que ignoró la información. El Observador intentó contactarse con el expresidente del Frente Amplio pero no obtuvo respuesta También brindó su testimonio al arzobispo Daniel Sturla.

En junio de 2020, el sanitario relató que se reunió con el ministro de Defensa, Javier García, quien le explicó que debía contactarse con el INDDH. En marzo de 2021 se contactó con uno de los directores del instituto, Wilder Tayler, y comenzó el proceso dentro de la institución.

En agosto de 2021 visitaron el sótano y el trabajador detalló que marcó el lugar dónde encontró los huesos, hecho que repitió en enero de 2022, en una visita junto a tres antropólogos. "Ahí me dijeron que ya no me iban a necesitar más. Y yo quiero estar presente”, criticó el sanitario.