Una buena para el agro: triple suba de precios de exportación

En una semana en la que la sequía siguió siendo noticia en el agro uruguayo, una triple suba de precios de exportación, en la carne vacuna, la soja y la lana, alienta esta semana las expectativas de una recuperación del valor de los commodities.

En las últimas dos semanas subió 15% el precio por tonelada de carne vacuna exportada, a la vez que los granos cerraron su segunda semana con ganancia y la lana encadena seis semanas al alza.

Las señales de reactivación del mercado chino tras el Año Nuevo, luego de haber superado el pico de la pandemia de covid 19 en diciembre y enero, son positivas.

Las bolsas subieron, sostenidas en la posibilidad de que la recesión proyectada para 2023 no sea tal y haya un pequeño crecimiento.

Mercado ganadero

La referencia semanal de precio de exportación de carne vacuna subió 15% en las últimas dos semanas, desde un piso de US$ 3.868 a US$ 4.455 por tonelada.

“Ya empezó a subir el precio en China”, afirmó el consultor argentino Ignacio Iriarte, que ve noticias “buenas a muy buenas” desde el mercado excluyente para la producción de carne vacuna de Sudamérica.

“China está volviendo a la normalidad de una manera extraordinariamente más rápida y adelantada de lo que se suponía”, dijo.

A nivel local, será necesario recomponer el forraje para atender la demanda de un mercado de carne muy movido en 2023, con la proyección de un aumento de importaciones chinas y dificultades en la producción de carne de Estados Unidos, que alcanzó su menor stock de vacas de cría desde 1962.

En Uruguay, el mercado de ganado está “totalmente disociado con la realidad forrajera”, expresó Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

La faena mejoró en la última semana (43.723 vacunos) para cerrar enero en el eje de las 145 mil cabezas, 30% menos que el año pasado y en un nivel históricamente bajo que con condice con situaciones de apremio forrajero.

La oferta limitada de ganado gordo le ha dado firmeza al mercado, que se mantiene en valores de US$ 3,40 a US$ 3,50 para el novillo y US$ 3,10 a US$ 3,20 para la vaca.

El mercado de reposición, también con escasa oferta, muestra firmeza en ciertas categorías. Plaza Rural abrió el ciclo de remates de 2023 con flechas hacia arriba en los valores obtenidos por terneros y terneras, y los animales grandes que están cerca de la faena tuvieron una corrección a la baja.

La estabilidad está sujeta a si las lluvias en las próximas semanas son suficientes para calmar a la oferta y generar un repunte de precios.

El esperado repunte de China se insinúa en los precios, pero no en los volúmenes embarcados. La facturación por exportaciones de carne vacuna cayó 39% en enero, con US$ 131 millones frente a US$ 215 millones un año atrás, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Uruguay XXI.

Se consolida una tendencia de baja en las ventas a China. Los envíos en dólares se desplomaron 55%, pasando de US$ 150 millones en enero de 2022 a US$ 67 millones el mes pasado.

La carne ovina, lejos de recuperarse, mostró una nueva caída de valor esta semana que la deja casi US$ 900 por tonelada por debajo de la carne vacuna, cuando habitualmente se paga más: fue de US$ 3.584 en la última semana y US$ 3.615 en las últimas cuatro semanas. Los valores en enero han sido los más bajos en los últimos dos años y medio.

A diferencia de la carne bovina, el volumen exportado creció 41,1%, desde 1.181 toneladas en 2022 a 1.667 tons. en el presente año. La facturación cayó casi 5% debido a la profunda caída de precio, desde US$ 6,55 millones a US$ 6,24 millones.

Mercado de granos

Fue una semana de firmeza para la soja, que cierra en US$ 543 la tonelada y el maíz muy firme arriba de US$ 310, en un mercado de granos estable. En Chicago la soja cerró a US$ 563 la tonelada, con un ajuste de 1,5% en su segunda semana de balance positivo.

En Argentina la cosecha de soja se estima en 36 millones de toneladas, una perspectiva rebajada desde 50 millones en el inicio de la campaña.

A este factor alcista se le suma otro: las demoras de la cosecha de soja en Brasil, paradójicamente por exceso de lluvias. Otro factor alcista fue la baja del dólar en Brasil, que este jueves bajó de los 5 reales por primera vez desde junio aunque repuntó el viernes hasta RS 5,14.

El trigo de Estados Unidos transita el invierno bajo amenaza de sequía, un factor alcista para el grano, pero a tiempo de corrección con lluvias en primavera.

Brasil está inundando los mercados de China y otros destinos con maíz, bajando US$ 3 en la posición mayo en la apertura del mercado.

El arroz en Brasil se estabilizó luego de haber estado a US$ 18 la bolsa. Bajó a US$ 17,40 y se encamina a los US$ 17, un precio interesante que en Uruguay no se alcanza ya que por lo general cotiza dos o tres dólares debajo de Brasil.

Mercado de lanas

Los precios de referencias para las lanas subieron por sexta semana consecutiva, con correcciones al alza en casi todas las categorías. Las más beneficiadas fueron las lanas de 20 a 21 micras, así como el rango de las 28 micras.

La demanda sostenida desde China y los mercados europeos llevó al fortalecimiento del Indicador de Mercados del Este (IME) a un nuevo máximo para la zafra 2022/23. En las dos jornadas de remates se colocó el 92% y el 94% de la oferta.

El ajuste semanal fue de 6 centavos (0,63%), cerrando en US$ 9,56 por kilo base limpia. El indicador está 7,3% por debajo de la primera semana de febrero de 2022.

A diferencia de las ventas anteriores, donde las subas se dieron por efecto cambiario, se fortalecieron los valores de casi todos los tipos y diámetros de lana tanto en dólares como en moneda local, indicó el SUL.

Las lanas certificadas y de calidad superior continúan capitalizando importantes premios, especialmente en el sector más fino.

Esta tendencia mejora las perspectivas a nivel local, con mayor actividad en el mercado: “estamos teniendo respuesta y cotizaciones por lanas que no las tenían, como las lanas gruesas”, afirmó Diego Carabajal, responsable de lanas de Escritorio Dutra.

Es un febrero más activo que en los últimos dos años, muy afectados por la pandemia de covid 19.

