Una defensora de la equidad de género será ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Luego de varias reuniones, los senadores de todos los partidos no lograron llegar a un acuerdo político y el cargo vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) será ocupado por Selva Klett, la magistrada con mayor antigüedad en los tribunales de apelaciones, confirmó a El Observador la senadora del Frente Amplio Daisy Tourné. Oposición y oficialismo tenían hasta este fin de esta semana para designar a un magistrado, luego de que en junio muriera el ministro Juan Pedro Tobía.



Las negociaciones para este caso no dieron fruto y, tal como lo dispone la Constitución, Klett asumirá de forma directa sin que se convoque a la Asamblea General –cámaras de Senadores y Diputado en conjunto-. A su vez, se sigue negociando el puesto que el exministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Felipe Hounie dejó libre hace unas semanas por haber cumplido 70 años. Tourné destacó que en ese caso, sí aspiran a llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, el juez a ocupar ese cargo será Luis Tosi, porque es al que le sigue a Klett en antigüedad.

Klett es considerada por colegas una referente en el Derecho Procesal y con un perfil ideológico de izquierda. Su nombre sonó varias veces como posible candidata para ocupar un cargo tanto en el TCA como de la SCJ, por su capacidad técnica y por ser mujer, algo que el Frente Amplio considera importante pero en las últimas designaciones terminó siendo descartada por el oficialismo.

Es una activa defensora de la equidad de género y llegó a ser delegada de la SCJ para políticas públicas en el tema. También representó al organismo en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género e integró la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley sobre Crimen Organizado, que creó los juzgados especializados. Klett también fue directora del Centro de Estudios Jurídicos de Uruguay (CEJU) –donde se forman los jueces- y es presidenta del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Sexto Turno.

Si bien los senadores negociaban un acuerdo conjunto de dos nombres para también completar la vacante que se generó en la Suprema Corte con el cese de Felipe Hounie, el mes pasado y proponían a los ministros de tribunales de apelaciones civil Nilza Salvo y Luis María Simon (uno para el TCA y otro para la Suprema Corte), el oficialismo descartó apoyar a este último juez por lo que fracasó el acuerdo. Ahora, los senadores tienen tiempo hasta noviembre para designar por acuerdo al próximo integrante de la Corte.