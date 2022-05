Una siesta en medio de un partido de Copa se paga caro y Nacional cargó peso en su mochila

Jugó con un bloque defensivo alto, salió a presionar al rival en su campo y manejó la pelota. Nacional se plantó con personalidad en La Plata para jugarle a Estudiantes. Sin embargo, se volvió con las manos vacías al perder 1-0 y ahora su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores dependerá de ganar, en casa, sus últimos seis puntos.

Pablo Repetto planteó un partido inteligente con el que le cerró los caminos externos a Estudiantes al tiempo que le disputó el control de la pelota con otro buen partido de Yonathan Rodríguez en la distribución del juego en la zona media.

El ex Cerrito se repuso rápidamente a una pérdida a los dos minutos en la que Leandro Díaz recuperó sobre la salida de Nacional y sacó un remate al segundo palo en el que Sergio Rochet reaccionó con su solvencia habitual.

Juan Mabromata / AFP

Nacional y Estudiantes, todos juntos

Lo que le faltó a Nacional fue profundidad en ataque y audacia para transformar esa posesión de control de ritmo de juego en llegadas concretas.

Estudiantes, con un juego maquinal y poco imaginativo, generó más en el primer tiempo por su enorme fortaleza para disputar la pelota quieta.

Si bien Nacional no concedió faltas en las cercanías del área -todo un mérito defensivo-, Estudiantes lanzó envíos largos de 40 metros a través de Fernando Zuqui, en los que inquietó a la retaguardia tricolor.

Mauro Boselli, muy bien marcado por Léo Coelho, metió un par de cabezazos, Agustín Rogel cabeceó abajo el más peligroso (otra vez salvó Rochet) mientras que Díaz se volvió a descolgar de la defensa de Nacional al tirarse unos metros atrás y probar con otro remate de media distancia.

Juan Mabromata / AFP

Yonathan Rodríguez y Leandro Díaz

Pero así y todo Nacional lució sólido. Sobre todo porque no permitió filtraciones por afuera donde Estudiantes presentó a jugadores rápidos y con rompimiento, ambos con pasado en Uruguay: Manuel Castro, ex Wanderers, y Gustavo Del Prete, argentino ex Montevideo City Torque.

Al trabajo de los laterales -José Luis Rodríguez y Leandro Lozano- Nacional sumó un gran sostén con el retroceso constante de sus extremos, Alfonso Trezza y Brian Ocampo.

Este último lució mucho más aplicado en esa faceta del juego que ante Vélez Sarsfield. Pero al mismo tiempo eso lo hizo jugar mayoritariamente lejos de su zona de mayor gravitación para el equipo.

Es más, la salida de Ocampo terminó siendo clave en el resultado del partido.

A los 40' se lesionó y pidió el cambio. Mientras se aprontaba el cambio, Estudiantes sacó rápido leyendo la ventaja surgida en forma imprevista. El lateral Leonardo Godoy se encontró sin su primera barrera de contención y atacó el espacio. Manuel Monzeglio nunca mostró reacción. Se acercó tímidamente en el pase pero después se desentendió de la ayuda. Lozano quedó expuesto y fue pasado. Godoy llegó al fondo y en el centro de la muerte, Castro la mandó a guardar.

Juan Mabromata / AFP

Manuel Castro, gol y figura

Dormir semejante siesta en un partido de Copa cuesta caro. Y de sobra lo sabe Peñarol que tomó dos goles de lateral y dos derrotas contra Colón y Cerro Porteño. Como si ese ejemplo no hubiera sido un llamado de atención, Nacional también terminó perdiendo por un gol nacido en un out-ball.

Diego Zabala le dio otra vivacidad al equipo de mitad de cancha en adelante. Fue el único que conectó con un Emmanuel Gigliotti que desde su soledad supo cómo jugar un buen partido.

Juan Mabromata / AFP

Gigliotti y su chance más clara en una salida lejos del arco de Andújar

Zabala metió un remate cruzado peligroso -la chance más clara de Nacional- y le dio ritmo al arranque del segundo tiempo.

Pero Nacional no tuvo con qué materializar ese buen reinicio. Trezza, de gran ida y vuelta, no tuvo aportes en ataque, Monzeglio naufragó en su tranco elegante y el equipo extrañó a Alex Castro, amén de que no pudo soltar más al ataque a Ocampo para el segundo período.

Entonces, Estudiantes le pagó con la misma moneda. Con sus cambios, se refugió y presionó a Nacional en el inicio de sus ataques, en campo propio. Defendiendo con mucha intensidad bien lejos de su arco, el pincha se aseguró de que el tricolor no pudiera llegar nunca con claridad a generar situaciones de gol.

El partido se cerró con una protesta de penal cuando Nacional tiró el último manotón de ahogado en un envío aéreo y cruzado para la proyección de su lateral Lozano.

Vélez Sarsfield primero y Red Bull Bragantino después le imponen ahora a Nacional la obligación de ganar los seis puntos que le quedan de local. Una carga autoimpuesta por dormirse una siesta a los 40' minutos de un partido de Copa.

Juan Mabromata / AFP

Leonardo Godoy y Leandro Otormín

La ficha

Estudiantes:

Mariano Andújar 5

Leonardo Godoy 6

Agustín Rogel 6

Fabián Noguera 5

Emmanuel Más 5

Manuel Castro 7

Fernando Zuqui 7

Jorge Rodríguez 5

Gustavo Del Prete 7

Leandro Díaz 6

Mauro Boselli 4

DT: Ricardo Zielinski

Nacional:

Sergio Rochet 6

José Luis Rodríguez 5

Léo Coelho 6

Nicolás Marichal 5

Leandro Lozano 6

Yonathan Rodríguez 6

Felipe Carballo 5

Brian Ocampo 5

Manuel Monzeglio 4

Alfonso Trezza 5

Emmanuel Gigliotti 6

DT: Pablo Repetto

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Cambios en Estudiantes: 62' Jorge Morel x L. Díaz, 70' Matías Pellegrini x M. Castro, 80' Franco Zapiola x G. Del Prete

Cambios en Nacional: 40' Diego Zabala (6) x B. Ocampo -lesionado-, 58' Leandro Otormín (4) x M. Monzeglio, 83' Juan Ignacio Ramírez x A. Trezza y Christian Almeida x J. L. Rodríguez

Juez: Wilmar Roldán (Colombia)

Gol: 40' M. Castro (E)

Amarillas: 15' L. Lozano (N), 33' J. L. Rodríguez (N), 61' F. Noguera (E), 65' J. Morel (E), 67' A. Trezza (N), 73' Y. Rodríguez (N), 90' L. Coelho (N)