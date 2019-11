Una zafra de toros a la que no le faltó nada

Excepcional de punta a punta

“Creo que, en un año que va a quedar en la historia de la ganadería, ha sido una zafra excepcional de punta a punta. Primero, por el nivel de colocación en todas las razas. A diferencia de otros años, la colocación ha sido muy alta. Segundo, reafirma el momento que está pasando la cría. Creo que cuando hay señales firmes y que generan expectativas, el productor apuesta a la genética y esta zafra lo está reafirmando en un 100%. Respecto a los precios, fueron muy buenos, un 20% superiores. Comparados a otros años siguen siendo muy buenos para quien invierte en genética. Pienso que puede ser una zafra que se pueda extender, porque siguen firmes los valores y el clima sigue ayudando. Es un negocio que genera expectativa lo estamos viendo. Esperemos que pueda sostenerse en el tiempo y podamos llegar al volumen de terneros esperado para revertir el stock”.

José Pedro Aicardi, director de Megaagro

Mejor de lo esperado

“Ha sido una zafra muy dinámica y muy buena. Desde el inicio se preveía que iba a ser una campaña destacada por varios motivos. El valor del ganado gordo, el valor de los terneros y el clima que pintaba una buena primavera. Todos elementos que favorecieron a la zafra que, a mi entender, fue mejor de lo esperado: mejores promedios y más cantidad de toros vendidos. Creo que con las buenas condiciones que vive hoy la ganadería, fundamentalmente la cría, hace la diferencia con el 2018, cuando se vendieron menos toros y a menor valor. Hoy que hay un vuelco hacia la cría, porque vemos campos agrícolas de bajo rendimiento pasándose a campos ganaderos y campos de invernada que, parte de ellos, también se están pasando a la cría porque los números son mejores. Esos son los motivos fundamentales para haber tenido una zafra de toros realmente muy buena”.

Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra

Ninguna sorpresa

“Fue una excelente zafra de toros. Lo preveíamos, porque todas las categorías están valiendo mucho. Para el criador la vaca de invernada, la ternera y el ternero tienen valores históricamente altos. Hoy se premia y se paga más por los animales de buena calidad. Entonces la gente que compra toros está haciendo una buena inversión. Se vio reflejado en el porcentaje de colocación de toda la zafra y en el valor de los toros, que no tuvo una gran corrección, pero dependiendo de la cabaña fue un 20% o 30% respecto al 2018. Creo que no hubo sorpresas. Veníamos con un clima excelente, con buenas condiciones para producir pasto, con una baja del stock país donde se necesitan terneros y con la suba de valores. Cosas que hacían prever que todo iba a andar bien en la zafra. Nunca sabes en qué grado. No fue una gran sorpresa, era previsible que hubiera una corrección al alza”.

Fernando Indarte, director de Indarte & Cía

Sin perder el ritmo

“Fue una zafra que tuvo una marcada demanda de principio a fin, sin perder ritmo en ningún momento y con mejores valores y colocación con respecto a la zafra pasada. Fue una zafra en la que, en general, las toradas estaban bien presentadas, a pesar de que las pasturas estaban algo atrasadas si se las compara con el 2018. En iguales condiciones estaban los ganados para entore, sobre todo los paridos. De todas formas, había una predisposición a entorar más y a destinar más ganados a entore. Claro ejemplo es la optimización y aceleración en la recría de vaquillonas y terneras que se viene dando. Es un año con buenos precios para la cría de terneros y para las vacas invernada que hizo que la ecuación para comprar toros fuera más favorable. Fue una zafra que, sin lugar a dudas, fue muy buena para reforzar las toradas en los rodeos y para renovar sangres”.

Federico Rodríguez, director de Federico Rodríguez Negocios Rurales

Una zafra perfecta

“Fue una zafra de toros perfecta. Donde había mucha demanda y avidez de inversión en buena genética. Fue una zafra que tuvo compradores de volumen. Pero por sobre todas las cosas, fue una zafra que se destacó por la satisfacción de los vendedores. Fue una zafra que no tuvo sorpresas. Estábamos muy confiados que iba a ser muy dinámica”. Por su parte, Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, opinó que “en general y en todo sentido fue una muy buena zafra. Desde el punto de vista de la colocación, porque se vendió toda la oferta. Fueron precios que conformaron a los vendedores y permitieron a los compradores adquirir reproductores a precios que medidos en moneda ganadera, en terneros, fueron más baratos. Por eso creo que fue una zafra redonda, que dejó conformes a vendedores y a compradores. Es un indicador de que la apuesta es a la cría”.

Pablo Valdez, director de Valdez y Cía

Buenos porcentajes de ventas

“Ha sido una zafra muy buena, sobre todo, por la alta colocación. Lo principal es la demanda sostenida por todas las razas y en todos los remates. Los precios, creo, estuvieron un 20% por encima de la zafra de 2018 con remates muy buenos y diferenciales importantes. Eso creo que está bien, porque el objetivo siempre es vender lo mejor posible, pero no es lo que más quiere el productor: ellos quieren vender todo en pista y que el precio lo ponga el mercado. Hubo una demanda sostenida, un mercado firme y buenos precios. La primavera se está instalando, los ganados no estaban en buenas condiciones y la demanda por toros va a seguir durante todo noviembre. Respecto a 2018, este año los buenos valores del ganado y el clima favorable justifican el crecimiento. La sorpresa estuvo en los precios destacados; lo esperado era la buena colocación y los altos valores”.

Gerardo Zambrano, director de Zambrano & Cía