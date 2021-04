Mercado firme y valores con flecha hacia arriba para el ganado gordo

Predomina la firmeza en el mercado ganadero, luego de las últimas lluvias que fueron muy relevantes y afianzan el potencial forrajero. El equilibrio de precios marcado por el clima tiene como contracara una menor faena, afectada en parte por la aparición de casos positivos de covid-19 y cuarentenas preventivas entre los trabajadores de la industria.

La oferta de ganado es menor a la que podría esperarse para esta época del año.

Con cierta disparidad entre plantas, los valores no han registrado mayores cambios respecto a la semana pasada.

Los mejores novillos cotizan entre US$ 3,55 y US$ 3,58 por kilo en cuarta balanza. Para la vaca gorda, que sigue más demandada, los valores van entre US$ 3,30 y US$ 3,40 por kilo como precio de punta. En el caso de la vaquillona, se concretan negocios entre US$ 3,40 y US$ 3,50 en ganados especiales, destinados principalmente al abasto.

Se espera la llegada de cuadrillas kosher para fines de abril o comienzos de mayo.

Con la mirada en la emergencia sanitaria

En los próximos días “la oferta va a ir apareciendo y si el tema sanitario se va acomodando se va a ir manteniendo el precio”, consideró el consignatario Facundo Schauricht, integrante de Zambrano y Cía y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

La faena no logró sostener las más de 50.000 reses faenadas en las semanas anteriores –exceptuando en la Semana Santa– y se ubicó en 40.819 vacunos, informó el Instituto Nacional de Carnes.

Los casos de covid-19 en trabajadores de frigoríficos llevaron a la detención de actividades en varias plantas y algunas faenarán en menos días la semana que viene.

Juan Samuelle

Producción ganadera en Uruguay.

Sólida demanda de carnes

La demanda internacional de carne es sólida. China tracciona el mercado, con precios firmes y avidez de compra, mientras no se termina de resolver el impacto de la peste porcina africana, con aparición de nuevos casos que sigue afectando el stock de cerdos del país.

Desde Europa surgen algunas señales positivas, y en Estados Unidos, con buena demanda, se ha registrado alguna mejora de valores.

El precio de exportación de la carne vacuna logró un promedio semanal de US$ 4.128 por tonelada.

En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 125.415 toneladas a un valor de US$ 3.823 por tonelada. Esto representa una suba en volumen de 20% de respecto a las 104.080 exportadas un año atrás, pero al mismo tiempo es un retroceso de 4,6% en el precio promedio por tonelada, que se ubicaba en US$ 4.007 en igual período de 2020.

En el mercado de reposición hay mayor fluidez en la concreción de negocios después de las últimas lluvias.

En la primera jornada de remate del consorcio Lote 21 esta semana los terneros hicieron un promedio de US$ 2,41 por kilo en pie, por debajo que el remate anterior, pero 10 centavos arriba de un año atrás.

En la demanda no operó la exportación en pie ni los corrales, sino que las compras fueron realizadas por invernadores.

EO

Firmeza en los lanares

En el mercado de los lanares, predomina la firmeza, con muy poca oferta. Van acumuladas 12 semanas consecutivas de ascenso de valores, que han llevado al cordero de US$ 3 a acercarse a los US$ 3,50 por kilo.

Se puede lograr algún centavo por encima de las referencias de la ACG, que esta semana marcó un promedio de US$ 3,40 para los corderos livianos; US$ 3,42 para el cordero pesado; US$ 3,37 para los borregos; US$ 3,30 para capones; y US$ 3,25 para las ovejas.

La semana pasada se faenaron 19.825 ovinos, una suba de 44% frente a los 13.749 de la semana previa y una diferencia abismal respecto a las 119 cabezas registradas en misma semana del año pasado.

El 54% de la faena se explica por las ovejas, 10.704 cabezas.

El precio de exportación para la carne ovina sigue siendo destacado, con un promedio que vuelve a ubicarse arriba de los US$ 5.000 por tonelada y que alcanzó los US$ 5.064 por tonelada, levemente arriba del registro de la semana previa.