Valverde, su hermandad con Modric y la anécdota de su mano temblorosa

La concentración de Real Madrid vivía a pleno el clásico contra el Atlético. El técnico citó a los jugadores para brindar una charla y de pronto sorprendió dando los nombres de los 11 que jugarían el partido. Cuando dijo Federico Valverde, Pajarito solo atinó a mirarse la mano. Le temblaba.

La historia forma parte de las anécdotas del volante uruguayo en el mundo Real Madrid.

Valverde contó sus experiencias en el espacio Real Madrid Conecta, que se emite por Realmadrid TV, donde habló de su relación con las estrellas del conjunto merengue, los consejos de Zidane y su admiración por Casemiro.

EFE

“Es algo increíble jugar con 21 años en un club tan grande y con tanta historia. Cuando me pongo la camiseta del Real Madrid siempre hay un cosquilleo en la barriga. Creo que siempre tiene que estar. Es bonito. Recuerdo una anécdota antes del derbi contra el Atlético. El entrenador había dado el once y estaba yo. Casemiro se acercó a mí y me dijo que si estaba nervioso y me miré la mano y estaba temblando”, comenzó diciendo el volante uruguayo.

Modric y Kross, sus hermanos mayores

EFE

Cuando se le preguntó por el recibimiento de las estrellas del club merengue, Valverde respondió: “Fue excelente. Estaba entrando en el vestuario que había ganado muchas Champions y que te reciban de la misma forma que a cualquier otro es algo que te satisface mucho, te llena de orgullo y alegría. Modric o Kroos me arroparon desde el principio y eso me halaga mucho. Hoy ya comparto bromas pero al principio les tenía mucho respeto. Los siento como hermanos mayores por cómo me aconsejan y me tratan. Son personas ejemplares y siempre les estaré agradecido”.

Casemiro, como un padre

Pajarito se mostró agradecido con sus compañeros de Real Madrid. Dijo que aprende de todos. “Cada jugador tiene una historia dentro del club. Se acercan a aconsejarme y a escucharme. A Casemiro lo admiro mucho y siempre estaré agradecido. Es como un padre para mí. Es divertido entrenar con mis compañeros. Siempre destaco a Sergio por su fuerza como capitán y voz de mando, y Marcelo que siempre tiene una sonrisa”, expresó el volante uruguayo.

Luego contó cómo vivió el día de su debut en el poderoso club español: “Me acuerdo de cuando me llamaron. No podía creerlo. No entendía nada. Pude debutar. Entré y Marcelo marcó gol. Jamás lo voy a olvidar y me tiene que servir de motivación”.

Zidane y el mundo Madrid

Sobre el técnico Zinedine Zidane, Valverde expresó que lo ayuda y lo aconseja permanentemente.

“Me ayuda a sacar lo mejor que tengo, a no esconderme, a demostrar por qué el entrenador me pone. Le agradezco por los consejos que me da al igual que al resto de compañeros. Que Zidane hable bien de mí me parece estupendo”.

Real Madrid

Sobre lo que significa Real Madrid en Uruguay comentó: “Se ve como algo inexplicable, inalcanzable. Es muy difícil que los uruguayos lleguen a jugar aquí. Cuando juego es como si lo hicieran 3 millones. Hay mucha gente que apoya al Real Madrid en Uruguay”.