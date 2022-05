"Van largando en cuentagotas": frenteamplistas cuestionan medidas del gobierno

Las nuevas medidas económicas presentadas por el gobierno para ayudar a las personas más vulnerables a cubrir la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación fueron bien recibidas por algunos representantes del Frente Amplio, por ir en "el sentido correcto", pero también fueron clasificadas como "una vergüenza" porque "no protegen a los más débiles", según dijo el senador frenteamplista Charles Carrera a El Observador.

El senador y exministro de Economía frenteamplista Mario Bergara indicó que desde el gobierno "van largando medidas con cuentagotas", aunque reconoció que en este caso las políticas "van en la dirección correcta", en una rueda de prensa realizada este miércoles.

Presentadas este martes por los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, de Desarrollo Social, Martín Lema, y de Trabajo, Pablo Mieres, las medidas incluyeron aumentos en las transferencias monetarias en distintos planes sociales, subsidios al precio del supergás, el descuento de un "IVA focalizado" a los beneficiarios de Asignación Familiar Plan de Equidad que cobren a través de la aplicación TuApp, rebaja de aranceles para productos afectados por la guerra entre Ucrania y Rusia y la instrucción al LATU de no realizar inspecciones a todas las importaciones de alimentos para "racionalizar procesos y abaratar costos".

Para Carrera las nuevas políticas anunciadas ayer son "totalmente insuficientes" debido a los "montos" que manejan. "Si estamos dando un 4% en la asignación familiar cuando la inflación de los alimentos fue de un 13%, no cubre. Las prestaciones sociales no están cubriendo la pérdida del valor de las mismas", afirmó Carrera, quien aseguró que desde el Frente están preocupados porque entienden que el Estado no cubre su "rol" de "cuidar de los más débiles" en esta situación.

"No sé cuánto pesa en esas decisiones un convencimiento en que hay que ayudar a la gente que lo necesita. Lo veo más como un juego político", indicó el exministro de Economía en la gestión frenteamplista, quien también afirmó que la coalición lanza estas políticas "cuando no tienen más remedio, cuando está cercado por los reclamos en el sistema político, por la percepción de la gente".

Para Carrera este es un gobierno que "copia" al "modelo Macri", en referencia a la presidencia de Mauricio Macri al frente de la Argentina, porque "no cuida a las grandes mayorías", además de que "siempre está con anuncios, está estudiando a través del ministerio de la propaganda", enfatizó.

El senador volvió a mencionar a los "malla oro", sector minoritario que "ha acumulado más de 9.000 millones de dólares en este periodo", mientras que "las grandes mayorías han perdido capacidad de ahorro, capacidad de salario, de ingreso, jubilaciones y pensiones", criticó.