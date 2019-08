Vázquez aseguró que se siente "estupendamente bien" tras ser dado de alta

El presidente Tabaré Vázquez fue dado de alta en la mañana de este sábado, un día después de haberse sometido a una biopsia en la Asociación Española que confirmó que tiene un tumor maligno en su pulmón derecho. Al salir del centro de salud, el mandatario aseguró que se siente "estupendamente bien" y agradeció a todos los uruguayos por el apoyo que le manifestaron luego de que el martes diera una conferencia de prensa para anunciar que se sometería a la intervención.

“Yo me siento muy bien, estupendamente bien. Me siento bien, tanto física como anímicamente", afirmó el jefe de Estado al ser abordado por la prensa, según consignó Subrayado. “En primer lugar, (quiero) agradecer a todo el pueblo uruguayo, al sistema político en general, a la gente, (porque) es emocionante lo que uno recibe. También a los medios de comunicación, que han actuado, yo diría, como la población espera que actúe, con mucha seriedad, responsabilidad y profesionalismo”, agregó.

A la vez, el oncólogo aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía la importancia de realizarse estudios médicos de manera preventiva. "Nunca he sentido nada. Esto marca la necesidad de hacerse estudios periódicos, controles, para toda la población, porque estas enfermedades tomadas a tiempo se pueden curar sin problemas, pero hay que tomarlas a tiempo, y para eso hay que concurrir al médico, hacerse exámenes”, remarcó este sábado.

El presidente también se dirigió a los periodistas, a quienes les dijo que su trabajo es "tan importante como un quirófano, como un acelerador lineal o sustancias quimioterápicas en oncología", porque "informando a la población" es posible aumentar el número de diagnósticos precoces.

El cardiólogo Mario Zelarayán, su médico de confianza, informó el martes que el presidente Vázquez no había desarrollado ningún síntoma, sino que el nódulo fue encontrado luego de que él ordenara que se hiciera una tomografía, después de que los controles de sangre dieran valores alterados.

El mandatario además dijo que, si sus médicos lo autorizan, espera retomar su trabajo este lunes. “Me voy muy contento, muy agradecido, muy tranquilo, y espero el lunes por lo menos hacer un Consejo (de Ministros) si no ampliado, por lo menos con los temas más importantes. Voy a intentar estar el lunes en actividad, siempre que los médicos que me van a controlar me lo permitan”, afirmó.

Además, expresa que "se coordinarán los estudios complementarios y de estadificación correspondientes en las próximas horas", lo que permitirá a los médicos calificar la extensión y gravedad del cáncer con mayor precisión.

En base a esos siguientes controles, así como los resultados de la biopsia, Cuello y el cirujano de tórax Daniel Terra definirán el tratamiento, supervisados por el hijo del mandatario, ya que hay diversos tipos de cáncer de pulmón y cada uno tiene sus propias complejidades y factores de riesgo que inciden.