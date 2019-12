Vázquez: es "una carga de conciencia" pedir a Argentina eliminar el "dólar turista"

El presidente Tabaré Vázquez aseguró que todavía no contactó al mandatario de Argentina, Alberto Fernández, para que reconsidere la fijación de un "dólar turista" y dijo que no sabe si lo va a hacer. Está previsto que esta medida impacte en la temporada turística de Uruguay, porque supone que los argentinos deban pagar un tributo de 30% por todos los servicios que compren en el exterior o en moneda extranjera.

"Para mí es una carga de conciencia pensar de pedirle algo para el turismo, para la recreación… es difícil, ¿no? (...) Por eso, no lo he hecho todavía y no sé si lo voy a hacer. Hay que ponerse también en el lugar del otro. Y los argentinos están pasando un momento muy especial", dijo Vázquez a La República.

El principal argumento del presidente saliente es que la medida adoptada por Fernández, incluida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, busca mejorar la economía de Argentina, donde más de 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, según un estudio de la Universidad Católica de ese país (UCA).

"Las medidas que toma el presidente de la República Argentina Alberto Fernández, que es un buen amigo del Uruguay y es un buen amigo del gobierno uruguayo, es un buen amigo personal, las tiene que tomar porque hay un altísimo porcentaje de argentinos que están pasando hambre", justificó Vázquez.

El oncólogo afirmó que Fernández "tuvo que hacer un plan de emergencia" para combatir esa situación, dado que actualmente "hay muchos argentinos que están sin trabajo". "Todas esas medidas que son muy fuertes son para atender a los más necesitados, a los que están pasando hambre, a los que no tienen trabajo, a los que ganan muy poco", agregó.

Asimismo, el jefe de Estado defendió que su par argentino mantenga el "dólar turista", porque es parte de una ley ya aprobada. "Los argentinos son los principales clientes que tenemos, y es excelente y queremos mucho al pueblo argentino, pero pedirle beneficios al presidente cuando además ya hay una ley aprobada y él va a tener que cumplir con la ley… ¿Qué otra cosa puedo hacer?", subrayó.

La relación con Lacalle Pou "ha mejorado muchísimo"

Por otra parte, en la entrevista que dio a La República, Vázquez afirmó que la relación con su sucesor, Luis Lacalle Pou, "ha mejorado muchísimo". "Me alegro mucho que hemos podido lograr ese relacionamiento porque facilita la transición y porque yo creo además que nuestra fuerza política y este gobierno de esa fuerza política tienen que redefinir con precisión cuál es el objetivo central que tenemos", indicó el presidente.

Asimismo, anunció que continuará con la actividad política después de haberle puesto la banda presidencial al líder blanco el 1° de marzo. "Sería muy egoísta de mi parte después de treinta años de una actividad política pública, con la experiencia de haber sido primero intendente de Montevideo, después de haber sido dos veces presidente del país, pero además presidente del Frente, presidente del Encuentro Progresista, irme a mi casa después del 1° de marzo egoístamente, y decir, ‘acá terminó todo'", señaló.