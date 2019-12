Vázquez: propuesta sobre fármacos fue "tergiversada de manera alarmante"

El presidente Tabaré Vázquez dijo que su propuesta sobre medicamentos fue "tergiversada de manera alarmante" y que obedece a que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) puede entrar en una crisis, y puede llegar un momento en que no se pueda sustentar ese fondo, dijo en entrevista con La República este lunes. "Estamos destinando US$ 40 millones por año para mantener el FNR (...) fue lo que costó la construcción del hospital de Colonia, un hospital de última generación", afirmó.

El mandatario le entregó al presidente electo Luis Lacalle Pou un proyecto para acotar la entrega de fármacos que consiste en la creación de una ley que interprete el artículo 44 de la Constitución, que obliga al Estado a proveer "gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes" pero determina que sólo se podrán entregar los medicamentos que estén aprobados.

Vázquez apuntó a que "si cae el FNR los que van a sufrir son los que menos tienen, porque los que tienen dinero van a poder pagar los medicamentos, entonces hay que defender esa herramienta... No es una medida neoliberal, es una medida de atender a los que más lo necesitan, a los que más lo precisan, cuidar esta herramienta y dar todos los medicamentos que haya que dar, pero que sea la cátedra de la Facultad de Medicina o privada que diga que ese medicamento sirve para el enfermo".

Agregó que su propuesta no se llevó a cabo antes porque "ahora se puede financiar".

"Ahí está la preocupación, no es para recortarle los derechos a nadie, no es para sacarle al que menos tiene, eso es una falacia. Quien lo plantee lo hace con una total cobardía, lo digo de frente y mano, porque esa no es la intención, es defender la herramienta para proteger a los que menos tienen, a los que van a poder acceder a esos medicamentos, a esos procedimiento terapéuticos, los de diagnósticos, sino está el FNR. Cuidemos la herramienta, esa es la idea".