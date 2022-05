Viera: "Para el desarrollo de mercados internacionales tenemos que mejorar la conectividad aérea"

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, participó la semana pasada del 1er Congreso Internacional de Turismo, en el marco de la 67ª Reunión Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que se desarrolló en el Hotel Enjoy de Punta del Este. Durante la actividad, distintos especialistas brindaron su visión sobre los principales retos que tendrá el sector de cara a la reactivación que ya se está viviendo.

Viera habló en la apertura de la actividad y dijo que el sector vive “momentos particulares” en los que acaba de salir de “una gran crisis producida por la pandemia” y donde “la recuperación se asoma lentamente”.

En esa línea, señaló que “era propicia la ocasión y sobre todo la coyuntura para realizar un congreso de turismo abierto”, con el objetivo de darle participación a todos aquellos que quisieran hacerlo y quienes están vinculados con el sector.

Durante este encuentro, el ministro Viera y la ministra de Turismo de Paraguay, Sofía Montiel, firmaron un convenio de cooperación con el que apuntan a llevar adelante un plan de acción conjunto en turismo sostenible.

El objetivo de la cooperación es el intercambio de información, experiencias y asesorías; organización de formación y capacitaciones a funcionarios de forma presencial y virtual; y el desarrollo de proyectos o actividades vinculadas al área de cooperación.

“Estaremos intercambiando técnicos y experiencias particularmente en temas como los datos estadísticos, la elaboración y manejo de esos datos, algo que también estamos tratando de mejorar y de profundizar junto al Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, estaremos tratando de promocionar ambos países con visitas cruzadas con diversos operadores para seguir ampliando los mercados del Mercosur”, dijo Viera a El Observador.

En entrevista con El Observador, Viera se refirió a algunos de los principales desafíos que tiene el sector y destacó la participación de Uruguay en la elaboración de un Código de Protección Internacional al Turista que es “muy importante” en el proceso de recuperación.

Tabaré Viera, ministro de Turismo

¿Cuál es la importancia de este código? ¿A qué apunta?

Eso es bien importante en este proceso de recuperación porque se trata de recuperar la confianza del turista. El turista se vio afectado en la pandemia por una cantidad de vicisitudes que cayeron de golpe porque nadie avisó que venía la pandemia y que se iban a cerrar fronteras. Mucha gente que quedó varada, gente que quedó sin saber que iba a ocurrir con sus reservas, con sus paquetes turísticos pagos, con sus pasajes. Esto realmente dejó de manifiesto una serie de debilidades que es clave que ahora que estamos en el proceso de recuperación, lo atendamos.

Uno de los principales problemas que está enfrentando el turismo hoy es el de la limitada conectividad aérea. Se estima que está en un 60% de los años prepandemia y hace que hoy exista poca oferta a precios altos para una demanda importante. ¿Cómo están viendo el tema desde el Mintur?

La conectividad aérea es fundamental para el desarrollo del turismo. No existe el turismo sin turistas y no existen turistas sin transporte. Esto quiere decir que para pensar en un desarrollo de mercados internacionales, tenemos que mejorar la conectividad aérea y está difícil por un tema de que las empresas aéreas están teniendo dificultades con aviones, con aparatos y con tripulaciones. La pandemia una de las cosas que más castigó fue a ese sector. Mover un avión, ponerlo a punto y certificarlo no es barato. Entonces, muchos aviones dejaron de volar, están parados y para volver a hacerlo es muy costoso. Esta no es sólo una cuestión de demanda sino además de posibilidades de las líneas aéreas de tener aviones y eso está demorando.

Uruguay particularmente mantiene su conectividad limitada. ¿Qué expectativas tienen?

Hemos recuperado muchos destinos, pero no todas las frecuencias y estamos trabajando. Si bien no es un tema que directamente sea responsabilidad del ministerio porque en definitiva es transporte, nos afecta directamente así que de alguna manera estamos tratando de trabajar el tema. Tenemos algunos contactos con líneas aéreas, con embajadores de Uruguay en el exterior. Hay algunas posibilidades de nuevas líneas aéreas.

Tabaré Viera, ministro de Turismo

¿Cuáles?

Hay una que acaba de presentarse que estamos tratando de que se concrete un vuelo desde Bolivia. Desde Santa Cruz de la Sierra a Asunción y a Montevideo. Esta sería una nueva línea. También algunas otras para tratar de recuperar frecuencias aéreas que hoy todavía no tienen, como algunas aerolíneas brasileñas. Nos falta recuperar el hub de Perú. Avianca restableció su vuelo con Bogotá pero no con Perú y ese es un hub muy importante.

Respecto a la línea nueva que conectaría con Bolivia y Paraguay. ¿Qué empresa es?

Es una empresa nueva que no está volando en la región. Se acaba de constituir, recién la conocimos, se presentaron y van a hacer, según lo han anunciado, los trámites correspondientes para su habilitación.

Otro tema que preocupa, particularmente al sector hotelero, es el de los distintos tipos de alojamiento “irregular” que le hacen una “competencia desleal” y limitan su crecimiento.

Ese es uno de los desafíos a los que hacemos referencia porque son las nuevas realidades, las nuevas tecnologías, las aplicaciones y las nuevas plataformas. Las nuevas formas electrónicas de comercialización del turismo han llevado a que haya una competencia desleal con los hoteles, con los alojamientos legalmente establecidos, que pagan sus impuestos, que generan empleos, que están registrados y que hasta para poder tomar decisiones, podemos acceder a sus datos estadísticos.

¿Cómo están pensando abordar ese tema?

Eso se va transformando en un verdadero problema lo que nos obliga a estar trabajando en una reglamentación de vivienda turística para separarla y definirla. Separarla de lo que es un régimen de alquiler, por ejemplo, de vivienda permanente o de otros usos. El otro día en una reunión que tuvimos con el Centro de Hoteles de de Punta del Este, ellos nos mostraban datos relevados a partir de una aplicación que aplica un análisis de Big Data en informes de otras plataformas, de plataformas de alojamientos y nos mostraba una realidad patente, en determinado días de este mes que midieron, habían algo así como 1.700 camas disponibles en hoteles abiertos en Punta del Este contra casi 6 mil camas disponibles por una plataforma en apartamentos que no están registrados. Es una realidad que nos obliga a analizarlo como uno de los desafíos y uno de los cambios que vienen de la mano de cambios tecnológicos y que debemos dar adecuada respuesta para protección incluso del propio turista que muchas veces pueden no saber a dónde está yendo alojarse.

Están trabajando en un proyecto de ley. ¿Es correcto?

Hay un borrador de proyecto que hace mucho que se viene trabajando y que ahora lo estamos nuevamente revisando y que en su momento lo vamos a elevar a Presidencia para que el Poder Ejecutivo formalmente lo presente como iniciativa al poder legislativo. En el proceso parlamentario se dará la discusión, el debate y el enriquecimiento de un proyecto que tiene que ser muy bien pensado. Este proyecto no es sencillo porque lo que quiero dejar claro es que acá no se trata de impedir el derecho de propiedad, del derecho que tiene un propietario de alquilar 15 días o un mes su casa o apartamento para pagar los gastos del año, cosa que es común. Esto trata de reglamentar el alojamiento comercial turístico que está publicado todo el año, que hay verdaderos hoteles o aparthoteles en edificios con servicios de hoteles que incluso se alquilan comercialmente.

Diego Battiste

Tabaré Viera, ministro de Turismo

¿Con qué expectativas están de cara a las vacaciones de julio?

Bueno, lo estamos viendo bien. La Semana Santa fue de gran movimiento en Uruguay en todos las regiones del país. Son épocas para el turismo termal pero también el rural, el turismo naturaleza, el turismo histórico, el enoturismo y hasta el turismo reunión, que nos da una excelente oportunidad de desarrollo por todo lo que derrama. Todo eso nos brinda grandes oportunidades dentro de lo que es la oferta para invierno. Julio por las vacaciones escolares es una temporada importante, básicamente para el turismo interno pero también para el turismo regional, sobre todo porque generalmente no coinciden las vacaciones escolares de Uruguay con alguno de sus vecinos y eso extiende la posibilidad de movimiento turístico.