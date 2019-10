Vilaseca y la expectativa de Los Teros ante Gales: “Este es un equipo que no ve imposibles”

No quieren que se termine. Esa es la actitud con la que encaran Los Teros sus últimos días en Japón, antes de enfrentar a Gales el domingo. Saben que se termina el camino, pero quieren volver a sorprender al mundo. Y fuera de la cancha, seguir disfrutando de la experiencia, y del grupo, uno de las mayores explicaciones del éxito de Los Teros en este torneo. Todo lo que desemboca en la enorme confianza que se tiene el plantel para volver a “shockear al mundo” el domingo. ¿En qué consiste eso? Lo cuenta en esta entrevista para el podcast Medioscrum Andrés Vilaseca.

¿El martes tuvieron una tarde más distendida con la familia, y por la noche salieron a cenar con todo el plantel. Qué tan necesario es tras un mes de viaje?

Es necesario. Es importante tener momentos libres. Hay muchos familiares, incluida mi familia, acá en Japón, entonces el staff considera que es necesario tener momentos para ellos. Tuvimos un dia muy lindo en Tokio después de Georgia, totalmente off, cada uno se fue con la familia. Son momentos necesarios que sirven mucho por lo mental, para desenchufarse de la vida de hotel y de los horarios, porque pasados 30 días se hace más pesado. Pero viene todo genial.

Varios de tus compañeros dijeron antes que era un aprendizaje del pf galés Craig White, que trabaja con el equipo: los días intensos tienen que ser al 100%, pero para eso los días off deben serlo de verdad.

Eso fue algo que Craig nos enseñó. Viene de la preparación que hicimos para inglaterra 2015, que estuvo un mes antes de irnos de gira. Nos inculcó lo de los días rojos y verdes. Para tener un buen dia rojo, de alta intensidad, antes hay que bajar la pelota. Estamos recontra adaptados a ese sistema, nos ha dado resultados.

¿Cómo se encara este último partido? Es la despedida, pero a su vez, tienen muchas ganas de terminar bien arriba,

Lo que estamos pensando todos es que no queremos que se termine. El otro día cuando llegamos a Kumamoto tuvimos una reunión todo el equipo y lo que nos planteamos fue disfrutar de esta semana como si fuera la primera. Es la última semana del proceso, y nos comprometimos a disfrutarla a full. No queremos irnos. Y preparando el partido de Gales con la misma intensidad de Fiji, que fue algo histórico para el afuera. Para nosotros no porque estábamos recontra convencidos. Antes de venir la idea es esa, ganarle a Fiji y Georgia. Shockeamos al mundo pero nosotros estábamos re convencidos. Se puso una energía y un análisis que fue increíble. No fue para nada casualidad. Hubo mucha preparación atrás de esa victoria. Y después disfrutando todos los partidos, analizando a los rivales. Vamos por otra final contra Gales. Nos tenemos mucha fe para seguir shockeando al mundo.

El mundo del rugby los elogió tras Australia por cómo pudieron estar en partido, pero ustedes no quedaron conformes y apuntaron a las cosas a corregir.

Si, y habla de la convicción que tiene el grupo, desde el jugador a cualquier miembro del staff, estamos todos en la misma página, convencidos. Y eso es lo que te motiva a soñar. Si no estábamos convencidos todos, contra Fiji no se traía. Fuimos con la misma convicción contra Georgia pero no hicimos un buen partido. Contra Australia hicimos un muy buen primer tiempo, pero en el segundo entramos en un bajón que estos equipos te lo hacen pagar caro. Por eso estamos disconformes, estábamos en partido y haciendo cosas buenas, pero por pequeñas distracciones en el sistema defensivo Australia nos termina sacando la diferencia. Pero nos tenemos tanta fe que le vamos a jugar de igual a igual a Gales. Es algo impensable pero estamos convencidos.

Le generaron muchos problemas en el breakdown, al equipo de Hooper y Pocock, dos especialistas.

En el primer tiempo se vio mucho más de eso. Y habla de que somos, un plantel con mucha paridad., Se rotó bastante y no se siente. Los que entraron lo hicieron mucha hambre, y eso motiva a los que veníamos jugando más minutos. Es un gran trabajo del staff.

Hace cuatro años fue el partido que sintieron más diferencias, en el que no lograron estar en partido.

Yo soy uno de los que piensa que hace cuatro años Australia fue el rival más duro, y por bastante margen. Fue nuestra primera experiencia contra un rival tier 1. Ahora en este mundial fuimos más preparados, teniendo esa experiencia entramos con otra confianza en nuestra preparación. Hay mucho laburo atrás, me alegra que la gente esté hablando de nosotros. El objetivo era ese.

La paridad es importante por lo deportivo pero me imagino que también por lo grupal, para que todos estén enganchados en la misma sintonía

Es algo muy difícil cuando se da un plantel, imaginate para el DT. Los jugadores lo sentimos, desde el que queda adentro y ni que hablar el que queda afuera. Es un momento tenso, jodido, todos nos ponemos tristes. Pero hay que sacarse el sombrero por la gente que queda fuera de los planteles, ha apoyado como nunca la que quedan afuera. Somos una familia. Y eso se siente, y es necesario el apoyo mutuo entre el que queda adentro y el que queda afuera. Se sintió la inyección de motivación de los que venían de afuera,y por eso se dio el partido que se dio contra Australia.

¿Qué te generó ser el capitán ante Australia, y encima, ser récord con tu hermano Santiago, ya que son la única pareja de hermanos en capitanear a un equipo en un mundial?

Cuando me enteré sentí mucho orgullo. Ya me había tocado en algún partido en el Charrúa pero no es lo mismo en la copa del mundo. Lo tomé con mucha seriedad, tratando que no se note la ausencia de Garrafa o Ale (Gaminara y Nieto, los capitanes). Yo soy uno de esos capitanes tranquilos, trato de llevar tranquilidad.

Parecido a tu hermano Santiago.

Muy parecido. Son formas de ser. Cada uno tiene su forma de capitanear. El equipo confió en mí y esta bueno. Ni que hablar vivirlo con mi familia acá. Me va a quedar para toda la vida. Más aún que Santi fue capitán hace cuatro años.

¿Qué hablás con tu hermano sobre la selección?

Son muchas cosas la que hablamos con Santi. Él está recontra orgulloso, hasta con envidia por lo que nos toca vivir. Sabe que hay mucho laburo, que no es casualidad. Lo vive muy intenso, él fue jugador y sabe el sacrificio que hay atrás pero se alegra mucho que Uruguay haya crecido como creció. Me pregunta cómo está el grupo, el staff, cuál es la estrategia. Está re metido. El apoyo de las familias lo hemos sentido mucho y lo usamos para motivarnos.

¿Para qué están contra Gales?

Estamos con una convicción tremenda. Tiene muchos condimentos este partido: es el último del mundial, es contra Gales, ante el cual se hace muy divertido de jugar. Es el último del proceso, más allá de que pase con el Mono, si seguirá o no, no tengo idea, pero se cierra un proceso de cuatro años. Y estamos en la copa del mundo, que es una motivación extra. Estamos para seguir shockeando al mundo. Este es un equipo que no ve imposibles. Es lo que nos transmitió Juanjo Grande, nuestro psicólogo deportivo. Junto con Craig les gusta mucho la parte mental y son los que nos impulsan a hacer estas locuras. El domingo estamos para pelearle de igual a igual a Gales, para plantear un partido que ojalá se dé en nuestros términos. Vamos a salir a divertirnos, como último partido del mundial y del proceso. Y la motivación de jugar con Gales, que no se da todos los días. Ser protagonistas y que el partidos se juegue en nuestros términos. Eso sería lo ideal para realmente poder lastimar a Gales.

¿Y cómo hay que plantearlo? ¿Parecido a Australia?

Es un poco parecido al planteo ante Australia. En nuestro campo sabemos que no podemos timbear. Si no salís rápido de tu campo, al mínimo error te lo hacen pagar. Básicamente la estrategia es que de 0 a 50 metros tenemos que patear, poner el juego en campo de ellos, poner mucha presión. Las patadas deben ser a disputar. Y a partir de 50 metros usar nuestro sistema de ataque, que lo hicimos en el primer tiempo con Australia. Mantener esa intensidad de 40 minutos y tratar de hacerlo por 80. Seguir trabajando las formaciones fijas, los scrums rápidos, en el line mantener las cosas buenas que venimos haciendo y corregir lo que no venimos haciendo bien. Nos puede permitir jugar en nuestros términos, evitar que Gales tome inercia. Sabemos que ellos tienen buena defensa, por eso estamos diseñando el plan juego para ver como los complicamos.

Ojalá podamos mostrarle al mundo y a World Rugby que hemos crecido, que estamos para más. Este equipo no se cansa de lograr objetivos grandes y ojalá se dé un lindo partido y terminemos de la mejor manera, porque el grupo se lo merece. Todas las pilas están puestas en ese sentido.

Meneses dijo que decidirá después del Mundial su futuro, pero puede llegar a ser el último como DT. ¿Eso también lo hace especial?

Obvio, por eso la reunión apenas llegamos a Kumamoto: disfrutar la última semana, del primero al último. Sabremos el plantel en unos días pero la idea es que todos disfrutemos de donde nos toque. El Mono es de esas personas que pone al equipo por sobre todas las cosas. No es que esté buscando que le ofrendemos el partido. Vamos a seguir con la misma convicción que ante Fiji. Lo tomamos como una final, literal, y la aprovecharemos al máximo. Ojalá, sea la decisión que sea, el Mono esté orgulloso del equipo que ha formado estos cuatro años.

Tuviste tu primer año de profesional 100%. ¿Cómo fue y cómo encarás el futuro?

Lo que me sale decirte es que ha sido muy divertido. Tuve la posibilidad de estar en EEUU, me sirvió mucho como jugador y persona. Te da otra confianza jugar profesionalmente. Quizás en cuanto a entrenamiento no tiene nada que envidiarle el del Charrúa, pero te da motivación extra. Cuando volvimos de EEUU tuvimos esa preparación en Uruguay que que fue una gran proyección para lo que vino luego. Es un año que va a quedar en el recuerdo. Requiere mucho esfuerzo. Quizás algunos días te levantás y no querés saber nada con entrenar, pero me imagino que le pasa a cualquiera que trabaja, es difícil estar todo los dias motivado. Pero sabiendo que estaba el Mundial hice todo lo posible para estar preparado. Por eso la ida a EEUU y la preparación en el Charrúa, por la que hay que agradecerle a la Unión.

El año que viene no se sabe. Es incierto el futuro, me gustaría seguir como profesional, aún no sé donde. Ahora estoy enfocado en Japón, quiero pensar solo en estar acá y vivir esto. A la vuelta veré. Se que está la Liga Sudamericana, hay que escuchar qué ofrece la unión para el año que viene, porque cambia todo el calendario de rugby. Quiero tener más claro eso antes de tomar una decisión. Pero si puedo, mi idea es seguir dedicado a esto. Sé que no soy joven, tengo 28 años, pero me siento con pilas para seguir. Mientras siga quedando nafta en el tanque seguiré de esta manera.