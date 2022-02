Caso de violación: fiscal de Corte inició investigación de oficio por difusión de audios

Según un comunicado de Fiscalía, se debe a la presunta vulneración del artículo 92 de la ley N.º 19.580 (ley de Género) que prohíbe "divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas".

Además, también se investigará una presunta violación del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, por filtraciones de la investigación, que se encuentra en situación de reserva, a los medios de comunicación. Este artículo "impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva", comunicó Fiscalía.

Gómez explicó que es un "deber del funcionario público" no revelar "cosas del caso", y criticó que "no es la primera vez que ocurre", en referencia al caso del futbolista Nicolás Schiappacasse, del que antes de ser formalizado –e incluso indagado por Fiscalía– ya se conocían detalles sobre su declaración a la Policía.

El fiscal de Corte explicó que se realiza porque se manejó "públicamente parte de la investigación".

La diputada Micaela Melgar publicó ayer una carta en la que anunció que denunciará a los responsables del programa La pecera, conducido por Ignacio Álvarez, por el mismo artículo de la ley de Género que investiga Fiscalía. A ella se adhirieron casi 70 dirigentes del Frente Amplio, aunque Melgar aclaró a El Observador que no se trata de una acción del partido, sino una respuesta de varios integrantes a la difusión de los audios.

Según los frenteamplistas, el programa tuvo la intención de "minimizar la violencia del hecho y sus consecuencias", y "generar un estereotipo en torno a la víctima para su desprestigio", se lee en la carta. Además, sostienen que hubo violencia "mediática" y "simbólica" hacia la víctima del caso.

Los dirigentes también manifestaron que la difusión de esta información vulneró el horario de protección al menor, debido a que se transmitió un contenido de índole sexual entre las 6 y las 22, horario marcado por el artículo 32 de la ley N.º 19307, literal E.

Melgar informó que todavía no se presentó la denuncia ante la Justicia porque aún no se han recogido las firmas, pero será entregada este miércoles de tarde.

En la emisión radial fueron compartidos varios audios, provenientes de videos en los que aparecen tanto la víctima como los involucrados, y comunicaron que un nuevo informe forense "no constató violación".

Tal como informó El Observador, la pericia no es concluyente en confirmar o no una violación, al contrario de la primera pericia médica, realizada a las pocas horas del suceso, pero que aún no está en manos del Poder Judicial, que determinó que la mujer había sido violada.