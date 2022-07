Wanderers vota presidente y gestión: Fernando Nopitsch o Chifle Barrios

Montevideo Wanderers Fútbol Club tendrá este jueves sus elecciones de autoridades para su próximo período 2022/2024 con dos listas: la Lista 1 del oficialismo con Fernando Nopitsch como candidato y la Lista 2014 que encabeza Jorge “Chifle” Barrios.

Si bien ambas propuestas tienen puntos en común, las diferencias en el modo de encarar la gestión llevaron a que no hubiera lista única y Barrios decidió postularse con su lista.

Para seguir creciendo

La Lista 1 mantiene la propuesta que viene trazando desde hace ocho años, tal como lo señalan en su programa, una gestión que “ha transformado a Wanderers en un referente en gestión institucional, generando condiciones genuinas que nos permitan acceder a logros deportivos”.

Destacan que en estos años generaron las condiciones económicas y de infraestructura deportiva que les permite ser “protagonistas fuertes de los campeonatos” que disputan.

La Lista 1

“Estamos convencidos que los objetivos deportivos no se logran por una casualidad, sino una causalidad, que se va a poder sostener en el tiempo con responsabilidad y profesionalismo en la gestión”, señalaron.

Otro de los puntos que resaltan es que actualmente cuentan con un gran plantel en Primera con jugadores formados en el club y chicos en formativas que son serias promesas. “En esta línea, seguiremos apostando por mantener nuestro estilo de juego que nos caracteriza de forma histórica en todos nuestros años de competencia”, agregaron.

También prometen acompañar a los futbolistas del club con incorporaciones de calidad para aumentar el poderío deportivo y mencionan que en los últimos dos años, desde julio 2020 a julio 2022, debutaron 12 jugadores de las formativas.

Leonardo Carreño

Hinchas de Wanderers

“Seamos claros, el objetivo es ser campeones, pero campeones genuinos, sin deber nada a nadie y sin comprometer el futuro del Club”, señalaron. “Por otro lado, seguiremos apostando en la participación de las Copas Internacionales, usando como referencia nuestras actuaciones de los años anteriores”.

La Lista 1 también destaca su gestión económica, con “independencia y transparencia”, resaltando que el bohemio es uno de los pocos clubes saneados del fútbol uruguayo y que cumplió ya tres balances auditados por la firma internacional Grant Thornton, con dictamen limpio, “muestra de la honestidad y transparencia que nos enorgullece”.

Con respecto a la infraestructura, mantienen el plan del Complejo Devoto con diversas obras, como el cambio de drenaje y cañerías para mejoras canchas. Agregan que se incorporó una nueva sala médica y nuevos sets de vestuarios para aumentar la capacidad de estos durante los fines de semana.

Además, destacan que en la pasada gestión se comenzó con las obras para una cancha sintética, con el fin de concentrar entrenamientos y partidos de juveniles y planteles femeninos en el complejo, insistiendo en la formación del sentido de pertenencia de nuestros jugadores.

Ante el llamado de Referí, del día miércoles, Nopitsch no respondió.

Chifle en la oposición

Por su parte, la Lista 2014, con Jorge Barrios a la cabeza, quiere mantener el proyecto de 2016, cuando se había presentado para ser presidente pero no fue habilitado debido a una regla estatutaria que se lo impedía por haber sido funcionario del club como director deportivo dentro de un plazo determinado, al que le faltaban 20 días para quedar en condiciones.

La Lista 2014

Ese proyecto incluía a su sobrino, Jorge “Malaka” Martínez como coordinador de juveniles y a Mauricio Nanni como gerente deportivo, quien hoy tiene ese cargo en la institución bohemia.

“Los buenos, los mejores y con sentido de pertenencia, tienen que estar en Wanderers. Por eso Mauricio (Nanni) está ahí, como el Chapa (Sergio Blanco) y lo mismo dijo (Daniel) Carreño”, señaló el Chifle a Referí.

Para su sector, el club debe tener más decisión para ir por logros deportivos. "Lo que está bien lo quiero dejar mucho mejor", dijo sobre lo que han hecho las últimas administraciones. "Y arriesgar en la parte deportiva, sin dejar las arcas vacías como algunos dicen. Yo nunca tuve una gestión. Acá hay seis o siete presidente que hicieron más de lo mismo”, comentó.

Indicó que hubo cambios en el club pero aún no están al 100%, por lo que quedan cosas por hacer.

“Lo único que me queda es darle un espaldarazo a los técnicos. Porque no puede ser que en seis o siete años hayan pasado tantos técnicos, no hemos logrado mucha cosa, siempre estamos con el perfil de estar en una Copa Sudamericana”, expresó. “Tuvimos que tener la vara más alta. No era problema de técnicos, coordinadores, o jugadores, sino que está la política, que hay grandes personas que están para el cemento y para hacer obra”, señaló.

Para Barrios, exjugador y exentrenador bohemio, el club debe exigir “un poquito más” a los jugadores y técnicos. “Wanderers no va a ser más como me dijo un jugador hace dos años: que parecía una universidad privada, que tiene todo y no le falta nada, pero que no le exige nada a los jugadores”, comentó.

“Es un club que paga los sueldos al día, pero también tenés que exigir un poquito más. Pero desde el vestuario, estando con el plantel, el gerente deportivo, ser un presidente más deportivo y no tanto del cemento”, agregó.

Diego Battiste

Hinchas de Wanderers

Con respecto a la infraestructura del club, Barrios quiere que las juveniles entrenen en el Complejo Devoto, al que quiere rebautizar como Villa Devoto. Destacó que se sacaron a las formativas de los cuarteles en donde entrenaban, lo que no generaba “sentido de pertenencia”, según consideró, pero ahora se paga para que entrenen en un complejo. Entiende que con ese dinero que se paga en alquileres, se puede hacer una buena contratación.

Además, quiere que el Devoto mejore sus condiciones, con importantes inversiones, un buen gimnasio, mejores canchas y una de ellas con piso sintético, lo que su sector no quiso cuando se planteó la posibilidad de cambiar la superficie del Parque Viera, pero entiende que sí se debe hacer en un campo de entrenamiento.

“El Devoto se tiene que profesionalizar, No puede ser un equipo que tenga containers como vestuario”, comentó.

Sobre la formación de juveniles, cree que se deben tener técnicos con pasado en el club. Además, destacó la incorporación de Santiago Ostolaza como coordinador. “Trajimos al Vasco, lo vi trabajando y sigue siendo el mismo Vasco Ostolaza, sacrificado, humilde, con buen trato con los niños y docentes”.

En el aspecto económico, dijo tener contadores “muy buenos” en su lista, mientras que en la parte social cuenta con un equipo de trabajo.

“Les pido a los socios que voten a un hijo de la casa, con la experiencia y el peso deportivo”, señaló Barrios, quien consideró que el club “va bien”, pero le falta el puntillazo final de un titulo. “Se nos metió Liverpool, Rentistas, ganó campeonatos Plaza Colonia… No arriesgamos en estos años. Nos quisimos vestir bien, pero en el fútbol, que es Wanderers, no levantamos el escalón”, dijo el Chifle. “Creo que este equipo mío lo puede lograr”.

Las elecciones de los bohemios serán este jueves de 10:00 a 21:00 en la sede administrativa del club en Buschental 3820.