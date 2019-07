Ya se vendieron 10 mil entradas para el clásico en Estados Unidos

Los hinchas de Peñarol y de Nacional que se encuentran o viven en Estados Unidos o en países vecinos, han demostrado gran avidez para comprar entradas para el clásico que se disputará el próximo sábado en Boca Ratón, a poco más de 60 kilómetros al norte de Miami.

Ambos clubes vienen realizando sus respectivas pretemporadas en esa localidad y los mirasoles ya jugaron su primer encuentro el domingo a la noche empatando 3-3 contra Independiente Medellín de Colombia.

Según informó el dirigente aurinegro Evaristo González -quien se encuentra en Estados Unidos- a Referí, "la expectativa por el clásico es muy buena y ya se han vendido cerca de 10 mil entradas".

Los precios, horarios, lugar y TV

Los precios para el clásico fueron fijados por la empresa organizadora desde hace un buen tiempo. Cabe señalar que Peñarol viajó en enero a realizar la pretemporada en Miami y no se le pagó alojamiento ni comidas. Debido a eso, el aurinegro percibió parte de la recaudación cuando enfrentó y empató 2-2 con Miami United.

A diferencia de aquella oportunidad, ahora tanto Peñarol como Nacional fueron con todos los gastos pagos y por lo tanto, no percibirán ningún dividendo de los partidos que disputen en esta pretemporada.

Los precios son los siguientes: VIP US$ 190 ($ 6.800) (US$ 300 incluyendo el partido ante Millonarios en caso de Peñarol, o América de Cali en caso de Nacional), Front row US$ 120 (US$ 200 por los dos encuentros), Lower Midfield US$ 80 (US$ 130), Midfield US$ 70 (US$ 115), Lower Sideline US$ 60 (US$ 100), Sideline US$ 50 (US$ 90) y cabeceras (una para cada hinchada) US$ 45 (US$ 70).

El clásico se disputará en el Estadio FAU que normalmente se utiliza para jugar al fútbol americano.

El encuentro se jugará el próximo sábado 6 de julio a la hora 18.15 uruguaya y la televisación irá por VTV.

Primero y antes de este clásico, Peñarol enfrentará a Millonarios y Nacional a América de Cali el próximo jueves 4 de julio por la Copa Gigantes de América en la que también se engloba el clásico del fútbol uruguayo.

Los aurinegros jugarán ese día a la hora 18.30 uruguaya, en tanto que los tricolores lo harán sobre las 22.15.