Yeguas de pedigrí del Potros por un Sueño promediaron US$ 2.991

El sábado 14, en el marco de la 114ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial, se desarrolló el VI remate organizado por la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, denominado Potros por un Sueño que colocó casi la totalidad de su oferta y a muy buenos valores.

Las ventas estuvieron a cargo del escritorio Zambrano & Cía y entre los valores se destaca el de una hembra de pedigrí que se colocó a US$ 5.400.

Se comercializaron 14 yeguas pedigrí a un promedio de US$ 2.991; dos yeguas cruza a US$ 2.520 de promedio; cinco padrillos de pedigrí a US$ 2.436 y nueve castrados a US$ 1.793 de promedio.

German Sapelli, responsable del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía, dijo a El Observador que fue un muy buen remate y que acompañó mucho público, por lo que es “una venta que está impuesta”.

“Ya es uno de los principales remates de la Expo Prado. En esta edición tuvimos casi un 100% de colocación, quedaron dos padrillos y dos castrados sin venderse y fue porque tenían un poco de pretensión. Pero para la cantidad de oferta que había en esta época del año, fue un muy buen remate”, aseguró el especialista.

Promedios