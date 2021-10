"Yo demuestro en la cancha lo que quiero para mi selección", dijo Cavani apenas llegó a Uruguay

Edinson Cavani llegó a Uruguay este lunes por la mañana para integrarse a los entrenamientos de la selección uruguaya que el jueves a la hora 20 enfrenta a Colombia en el Gran Parque Central, en el primero de los tres partidos que tendrá en una semana por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar.

El domingo 10 los celestes enfrentarán a Argentina en Buenos Aires y el jueves 14 a Brasil en Manaos.

Cavani expresó que cuando le toca venir a la selección lo hace con todas las ganas: "Pensando y sintiendo que estamos en buena forma. Con ganas de empezar a entrenar y que empiecen los partidos", dijo en una breve conferencia de prensa que brindó a la salida del aeropuerto de Carrasco.

AFP

Uruguay enfrenta a Cavani el viernes

Sobre la situación que se generó en la anterior triple fecha de Eliminatorias, cuando se quedó en Inglaterra para prepararse mejor y por la cuarentena que debía cumplir al regreso si viajaba a Uruguay, señaló: "Siempre uno busca lo mejor para la selección, y en el momento de tomar una decisión no piensa solo en lo personal, sino que piensa lo que puede ser después la repercusión dentro de la selección, la decisión fue enfocada en ese objetivo. Después sabemos que hacemos parte de un mundo donde todo el mundo opina y todo el mundo tiene la posibilidad de dar su punto de vista y opinar, yo no estoy acá delante de las cámaras para decirle al hincha, 'no, por favor, no vine porque...'. Yo salgo a la cancha y demuestro en la cancha lo que quiero para mi selección", dijo.

El jugador agregó que no le "gusta entrar" en esa discusión y valoró los resultados obtenidos por la selección en la anterior triple fecha. "Mal no nos fue, quien dice, capaz que veníamos y no nos salían tan bien. Hoy estoy acá y capaz que en un momento iba a tener que decidir jugar en la selección solamente, o quedarme ahí, y yo quiero jugar en la selección", señaló.

Respecto a su situación deportiva en el Manchester United, indicó: "En el fútbol uno siempre tiene que tratar de estar pronto, es una de las claves en el alto rendimiento. A veces uno juega más, juega menos, los entrenadores deciden, pero eso no quita que uno trabaje para estar siempre competitivo. Recién empieza la liga y me ha tocado estar, no como el año pasado, pero estoy ahí para formar parte".

AFP

Frente a Colombia en la Copa América

Agregó que si bien en el fútbol se crea mucho debate, "el fútbol es el fútbol y no hay que darle mucha vuelta. No es porque haya uno u otro. Lo importante es estar, estar bien y preparado para cuando te toca. Eso no va a cambiar mi manera de actuar a la hora de que me toque jugar". señaló.

Cavani jugó por última vez con la selección el 3 de julio frente a Colombia -el rival del jueves- por la Copa América de Brasil.

En el mismo vuelo de Cavani también arribaron Sebastián Coates desde Portugal y Martín Campaña desde Arabia Saudita.