"Yo no lo ordené, dos personas del FA lo solicitaron", dijo jerarca de la Intendencia de Montevideo cesado por donación de morrales

El excoordinador de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Marcelo Signorelli, declaró en la investigación administrativa de la comuna que la entrega de morrales al Frente Amplio para la organización de una correcaminata de recaudación para la campaña del referéndum fue a pedido de la propia fuerza política.

"Yo no lo ordené, dos personas de la comisión del Frente Amplio me lo solicitaron", dijo Signorelli al abogado instructor Federico Benlian, según consta en los expedientes a los que accedió El Observador.

El exjerarca presentó la renuncia en febrero cuando el episodio tomó estado público. A mediados de este año, tras el informe final de la Unidad Sumarios, la Asesoría Jurídica de la IM resolvió que "ha quedado probado que se trató de una decisión unilateral" de Signorelli, quien para entonces ya había dado el paso al costado.

El entonces coordinador de la Secretaría de Deportes dijo en la investigación administrativa que el pedido provino de Gabriela Luna –que en ese entonces era la referente de Organización en el Frente Amplio– y Flavia García, actual responsable de la Comisión de Finanzas de la fuerza política. Ambas dirigentes confirmaron en sus declaraciones que el tema surgió en una reunión el 17 de diciembre del 2021 en el Estado Centenario, para coordinar el evento de recaudación previsto para la campaña.

Signorelli recordó que García y Luna le contaron sobre la correcaminata que el Frente Amplio estaba armando, y "pidieron qué idea podía aportar".

"Solo pregunté de cuántos kilómetros iba a ser, siempre nos piden vallas y balizas –que siempre tenemos– y luego surgió el tema de que ellas me pidieron si podíamos donar morrales. Nunca existió en la conversación remeras, gorros, ni mucho menos los colores que iban a tener ni que eran para financiar al partido, eran para esa correcaminata específicamente", detalló el excoordinador de la Secretaría de Deportes.

Consultado por el instructor sobre si lo había consultado con alguna jerarquía, Signorelli confesó: "No, no consulté, ese fue mi error. Tomé la determinación por mi cuenta". El exjerarca señaló que solo le comentó a un funcionario de la Secretaría, quien indicó para la investigación que el material finalmente donado eran cinco cajas selladas con 200 morrales cada una –mil en total– sobrantes de una carrera que había organizado ese año el Mercado Agrícola.

Flavia García, de la comisión de Finanzas del FA, declaró al instructor que el 17 de diciembre "Signorelli mencionó que habían una bolsas como para tirar"; "nosotras no sabíamos ni de qué eran, supusimos que como él provenía del ámbito del deporte, esas bolsas también eran de ese ámbito y no de la intendencia. Como nos dijo que estaban para tirar y si era algo que pudiera servir para la correcaminata, le dijimos que sí podíamos llevarlas. Nunca nos dijo el origen de esas bolsas ni de qué eran. Nunca nos dijo que eran de la Intendencia", sostuvo.

García relató que tiempo después llamó al exjerarca por teléfono para confirmar si "las bolsas" seguían disponibles, y él confirmó. "Jamás fuimos a hablar con Signorelli en su calidad de jerarca de una oficina de la IM, yo ni siquiera sabía que ocupaba un cargo, sino que nos remitieron a él como un compañero especializado en temas del deporte. Incluso, como fuimos al Estadio Centenario, yo no asocié para nada a la Intendencia", declaró la contadora.

Leonardo Carreño

Archivo, muros pintados durante la campaña

La responsable de finanzas del FA contó que, sin saber su origen, levantó los materiales en su auto y los llevó a la Huella de Seregni. "Al otro día me llama una persona del partido, un portero, y me comenta que había unas mochilas de la intedencia, a lo cual yo me sorprendo porque en todo momento lo que se habló eran de bolsas. Entonces al advertir eso empezamos a averiguar de dónde provenían. Para nosotros era una sorpresa que vinieran de la intendencia, que tuvieran logos de la intendencia", aseguró.

"Después que me comentaron fui a verlas y ahí fue la primera vez que vi de qué se trataba. Para nosotros fue un error, no pedimos eso y no tenía que ser para nosotros. Nunca pensamos en usar ni en pedir algo a la IM y menos para una correcaminata del Sí. Rozaba lo inimaginable que la gente corriera con una mochila de la Intendencia", concluyó.

Gabriela Luna, en tanto, contó que le "dieron el contacto de Signorelli" para la correcaminata "como persona del deporte pero además compañero de partido". "En tal concepto fue que lo llamé, y cuando hablamos me dijo de reunirnos en el Estadio Centenario. Yo hasta ese momento desconocía que el tuviera un cargo jerárquico en la IM. Pero cuando fuimos al estadio vimos el cartel de Secretaría y ahí asocié su rol con la intendencia", planteó.

Amplían denuncia

A raíz del contenido de los expedientes, los ediles blancos Fabián Bravetti y Rafael Seijas –representados por el abogado Andrés Ojeda– ampliarán la denuncia penal en Fiscalía. "Nos sorprendió que algunas declaraciones de la investigación administrativa no coincidían con el relato de la intendenta (Carolina Cosse) ni el propio (presidente del Frente Amplio) Fernando Pereira", dijo Bravetti.

El edil blanco aseguró que las frenteamplistas "sabían de dónde venían los morrales, firmaron documentos en el Estadio Centenario y los dejaron en la sede del Frente Amplio". "Cosse y Pereira mintieron", afirmó Bravetti. El presidente del FA había dicho a El Observador que la fuerza política no quería ningún material de la intendencia.

Los ediles blancos cuestionaron también que la comuna decidiera archivar la investigación administrativa: "Nos llama poderosamente la atención esa decisión, a pesar de que el instructor aconseja que hay hechos de apariencia delictiva, la IM toma la decisión política de archivar la causa", declaró. El abogado de la Unidad Sumarios había concluido que "la conducta verificada por Signorelli podría encartar en la previsión del artículo 162 del Código Penal (abuso de funciones en casos no previstos por la ley). Sin perjuicio de lo cual, podría entenderse que la conducta carece de lesividad suficiente para su persecución penal o que no se verifica dolo de su supuesto autor".