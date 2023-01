Zielinski y el momento de Nacional: “mejores" en el clásico ante Peñarol, los penales y la fortuna

El entrenador de Nacional, Ricardo Zielinski, habló este viernes en conferencia de prensa antes de la final de la Supercopa Uruguaya del próximo domingo ante Liverpool (21:00) en el Estadio Centenario.

El DT comentó lo que le dejó el clásico ante Peñarol del pasado lunes, cómo viene el equipo en la pretemporada, los penales y cómo se prepara para el comienzo del Torneo Apertura, entre otros temas.

“Mejores” en el clásico

Zielinski consideró que el clásico del pasado lunes fue “parejo”, tras el empate 2-2 en los 90 minutos y luego perder por penales. “Por poco margen creo que fuimos mejores. Creo que estuvimos a la altura del espectáculo y de los dos creo que merecimos un poquito más. Fundamentalmente creo que hemos sido competitivos, que era a lo que queríamos llegar a esta altura”.

Inés Guimaraens

Ricardo Zielinski

Los penales tras perder las cuatro tandas en los amistosos de verano

“El tema de los penales es una circunstancia. Lamentablemente se han definido todos estos partidos por penales. Y creo que nos ha servido para ir mejorando. Primero, trataremos de no llegar a la definición por penales, pero sí llegamos supongo que estamos en condiciones de mejorar lo que venimos haciendo”, dijo de cara a la final del domingo. “Y también es un poco de suerte. En los penales en general hay un factor por sobre todas las cosas de fortuna también. No la hemos tenido y seguramente la tendremos si definimos algo por penales”.

El avance del equipo en la pretemporada

“El equipo ha ido evolucionando desde el principio”, dijo el DT. “Hemos priorizado la parte física que era importante luego de un mes y medio en el que no participaban de entrenamientos. Estamos en condiciones de tener un equipo competitivo. Con los partidos iremos mejorando, pero llegamos muy bien a esta final”.

¿Repetirá el planteo ofensivo ante Liverpool?

“Sí. A pesar de lo que digan algunos, siempre me gusta jugar con jugadores fundamentalmente en ofensiva. Haremos algún tipo de modificación o no. Hoy estuvimos probando dos sistemas, el que nos parece que esté mejor y el jugador que esté mejor, será de la partida. Siempre vamos a apuntar a ser un equipo ofensivo, protagonista. Con Peñarol se vio un equipo que siempre quiso la pelota, manejó la salida, tuvo buena circulación... Buscamos ese camino. Ojalá tengamos en buenas condiciones a los jugadores que nos puedan dar ese salto de calidad”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ricardo Zielinski y Cándido

¿Qué porcentaje del equipo va repetir?

“El porcentaje va a ser muy parecido a lo que jugamos con Peñarol. Venimos trabajando sobre ese equipo. Puede haber alguna modificación por si un jugador no se encuentra del todo bien. Pero en general es la base de lo que vieron con Peñarol”.

La situación de Federico Martínez

“Fede empezó a entrenar con el grupo esta semana. Empezó a hacer fútbol así que estará en condiciones de ir a este partido. Seguramente no será de la partida de entrada, pero sí posiblemente haga algunos minutos de fútbol”.

La posición de Pereiro

“Las posiciones de Pereiro son bastante simples. Es un jugador libre de mitad de cancha para arriba. Tiene muy buen panorama con la pelota y seguramente muchas asistencias. Buscaremos el lugar donde se sienta bien. Tratamos de consultar con el jugador para que nosotros veamos si podemos adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. Jugará del medio para arriba. No tendrá ninguna incidencia en la recuperación, pero si a la hora de tener la pelota nos da la claridad en los últimos metros”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ricardo Zielinski

¿Encontró la defensa?

“Tres defensores titulares, más los alternativos, el 5 y el 9, se nos han ido del equipo del año pasado. Son los lugares donde estamos buscando alternativas. Estamos en ese proceso".

¿Está cerrado el plantel?

“Si se va algún jugador trataremos de tener alguna alternativa. Pero hay jugadores juveniles que les queremos dejar un espacio. Creo que estamos completos. Si hay alguna posibilidad excepcional la evaluaremos, pero por ahora estamos medianamente bien”.

La situación Polenta y Pereiro

"Diego terminó con mucha molestia, hace muchísimo que no hacia fútbol. Gastón Pereiro hacía dos años que no jugaba de titular y los 90 minutos. Creo que Diego estará en condiciones de jugar este partido.

¿Montiel de zaguero o 5? ¿Zabala? ¿Bocanegra?

“Montiel tiene la particularidad como otros jugadores de jugar en dos o tres posiciones. Lo estamos poniendo a Zabala también en una posición que puede jugar pero que no es lo que ha vendió haciendo. Es importante en un plantel los jugadores que juegan en dos o tres posiciones. Bocanegra ha jugado muchísimo tiempo en posición 4, por supuesto que es central Puede jugar de 4, de 5, de central, y nos puede dar una mano si necesitamos variantes”.

El Torito Rodríguez y el medio en el clásico

“En línea general ha sido un buen partido en el medio. Creo que hemos superado a Peñarol en el medio. No hemos visto muchas situaciones (de Peñarol), excepto por los dos goles que han sido pelotazos medianamente cruzados. Hicieron muy buen partido no solo el Toro, Gastón, Zabala, Franco”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ricardo Zielinski y Salvador Ichazo

El rol de Zabala

“Buscamos que Zabala sea un jugador de inicio de la misma forma del año pasado. Podemos jugar con dos jugadores de corte o uno de equilibrio y uno de juego, que es la idea. Zabala lo está haciendo bien, tiene la posibilidad de tener un buen panorama para adelante. La búsqueda es que cuando tengamos la pelota le demos un buen sentido al inicio de juego y que le demos buena circulación. Con Gastón y Franco la circulación tiene que ser buena”.

El fixture del Apertura y el cambio de localía con Liverpool

“Trato de no opinar mucho, tenemos que jugar lo que toca. Con Liverpool tuvimos el inconveniente de que ellos no tienen la cancha en buen estado e invirtieron la localía, pero fundamentalmente porque queríamos jugar en una cancha en buenas condiciones. Me pareció que estaba bueno cambiar la localía”.

¿Charló con Fagúndez por los penales errados?

"No. Me da la impresión que estos partidos me van a dar muchas enseñanzas a mí y a los jugadores. Los que erran los penales son los que los patean. Para mí Franco lo tiró bien, se le fue un poquito alto... Es por una cuestión de marketing el tema de los penales (para definir al ganador de las copas en juego por la Serie Río de la Plata en caso de igualdad en los 90 minutos). Nosotros quisiéramos que no jugáramos a los penales. Pero los volverá a patear si tiene ganas y se tiene fe. Y hay que tener fe que por los puntos, en otra circunstancia, lo manejara de otra manera”.