40 minutos sin señal

Hoy lunes 6 de abril, mientras vos y yo discutimos en X por cualquier pavada, una nave está cruzando el límite donde la gravedad de la Luna empieza a ser más fuerte que la de la Tierra. Adentro hay cuatro personas. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA. Jeremy Hansen, canadiense. Son los primeros seres humanos que salen de la órbita terrestre desde 1972. Hace 54 años que ningún humano se aleja tanto de casa.

La misión se llama Artemis II. Despegó el miércoles pasado a las 6:35 de la tarde, hora de Miami. En unos días, cuando pasen por la cara oculta de la Luna, van a estar incomunicados durante 40 minutos. No es una metáfora. Cuarenta minutos sin señal. Nadie en el planeta va a poder hablarles. Ellos no van a poder hablar con nadie. Cuatro humanos solos en una caja metálica, lo más lejos que cualquiera llegó jamás, en silencio absoluto.

Pensá en eso un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste 40 minutos sin la posibilidad de que alguien te contacte? No 40 minutos sin mirar el celular. 40 minutos sin la opción. Sin que nadie pueda llamarte ni aunque quiera. Yo no me acuerdo. Y tengo la sospecha de que vos tampoco.

La generación mía y la siguiente crecieron con internet, con el celular, con las redes sociales, con la IA generativa. Vimos nacer cinco revoluciones tecnológicas en treinta años. Pero hasta hoy nunca habíamos visto a un ser humano cruzar la órbita terrestre. La última vez que pasó, mi vieja tenía 6 años y la familia miró al Apolo 17 por una televisión en blanco y negro. Desde entonces avanzamos en todo. Menos en eso.

Lo que más me llama la atención de Artemis II no es la tecnología, que es enorme. Es la lentitud. Tardan días en llegar. Días. En una época donde un mensaje de WhatsApp tarda dos segundos en cruzar el océano, donde Amazon te trae lo que pediste en la misma tarde, donde una IA te responde en tiempo real, hay cuatro personas que aceptan viajar varios días para ver de cerca un cuerpo celeste y volver. La tarea más lenta del mundo en una era que castigó a la lentitud hasta extinguirla.

Y el viaje no es cómodo. Viven, comen, duermen y entrenan en un espacio del tamaño de una furgoneta camper. Cinco metros de ancho. Cuatro adultos. Una semana entera. Ningún podcast sobre productividad va a explicarte cómo se hace eso. Hay que estar entrenado para soportarlo. Y antes de eso, hay que querer hacerlo.

La NASA va a transmitir solo unos pocos minutos por día desde adentro de la cápsula. El resto del tiempo es privado. Esto, que parece un detalle, a mí me parece la mejor parte. Imaginá lo opuesto. Imaginá a Mr. Beast haciendo el viaje. Tendríamos un livestream 24 horas con cortes publicitarios, encuestas para el público sobre qué deberían comer, votaciones sobre quién duerme primero, sponsors en cada esquina de la cápsula. La NASA, en cambio, eligió dejarlos en paz. Porque entendió algo que nosotros olvidamos: hay momentos que pierden valor cuando se transmiten en vivo.

El comandante Reid Wiseman contó una escena del segundo día que me dejó helado. El control de Houston reorientó la nave mientras el sol se ponía detrás de la Tierra. Y ahí, por la ventana, vieron el planeta entero, de polo a polo. Vieron África. Vieron Europa. Y si miraban con atención, vieron las auroras boreales desde arriba. "Fue el momento más espectacular", dijo Wiseman, "y nos detuvo en seco a los cuatro". Cuatro adultos, profesionales entrenados durante años para esto, paralizados frente a una ventana. Sin filtro de Instagram. Sin reel. Solo mirando.

¿Cuándo fue la última vez que algo te detuvo en seco a vos? No me refiero a un meme. Me refiero a algo que te haya hecho bajar el celular sin pensarlo, quedarte quieto, y mirar.

Hay otro dato que me obsesiona. Christina Koch va a ser la primera mujer en estar tan lejos de la Tierra. Victor Glover, el primer astronauta negro. Jeremy Hansen, el primer no estadounidense. En 2026. Pensalo. Llegamos a tener inteligencia artificial generativa, autos eléctricos que se manejan solos, robots que pelean en Ucrania, frutas con cara protagonizando reality shows. Pero recién hoy la primera mujer cruza la órbita terrestre. Hay cosas que la velocidad del progreso no resolvió. Las eligió dejar para después.

La parte más arriesgada del viaje no es ir. Es volver. La reentrada a la atmósfera ocurre a más de 30 veces la velocidad del sonido, con el escudo térmico de la cápsula calentándose hasta los 2.760 grados. Ese escudo, además, tiene un problema conocido. En el vuelo de prueba sin tripulación de 2022, volvió con grietas y hoyos. Lo modificaron para esta misión. Pero no lo cambiaron del todo. Recopilar datos sobre cómo se comporta es, oficialmente, parte del objetivo. Es decir: cuatro personas están volviendo de la Luna, en una cápsula con un escudo térmico imperfecto, en parte para que la NASA aprenda cómo arreglarlo. Ese nivel de aceptación del riesgo no existe en ninguna otra industria humana hoy.

Lo más extraño de todo es que mañana esto va a competir en mi feed de Twitter con un video de gatos, una pelea entre dos influencers que no conozco, y la última frase desafortunada de algún funcionario. Y probablemente le ganen los gatos, los influencers y el funcionario. La última vez que un humano llegó a la Luna, en 1972, todo el planeta se paró a mirar. Ahora pasa lo mismo y hay que recordarte que está pasando.

No sé si eso es culpa nuestra o del mundo que armamos. Probablemente las dos cosas. Pero sí sé una cosa: hoy, mientras leés esto, hay cuatro personas dentro de una camper espacial cruzando el límite de la gravedad lunar, y van a pasar 40 minutos completamente desconectadas del resto de la humanidad. Si podés, esta noche mirá la Luna un rato. No para postearlo. No para compartirlo. Solo para acordarte de que ahí arriba, en este momento, hay gente.

Y de que durante 40 minutos, pronto, esa gente va a estar más sola que cualquier humano que haya vivido en los últimos 54 años. Y sin embargo, eligieron ir.