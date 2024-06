¿Te acordás cuando a Uruguay no le tenían fe para la Copa América 2011?

2) que desde la mañana del domingo 9 de junio, cuando Luis Suárez llegó a la concentración de la selección en Palm Beach (¡gracias Bielsa por considerarlo y homenajearlo con la citación!), empezó la Copa América de la felicidad para Uruguay, por todo lo que representa para quienes integran este plantel de futbolistas. Los abrazos, los agradecimientos y los gestos de quienes hoy son los protagonistas de la nueva celeste y que observan como ídolo al goleador, son la fiel representación de todo lo que significa Luis. Llegó, ahora sí, el último baile del Pistolero con la celeste y la gran ocasión para cerrar con un título.

3) Es la primera gran oportunidad para Bielsa de plasmar en la cancha lo que ya esbozó en los seis primeros partidos de las Eliminatorias, que incluyó triunfos ante Argentina y Brasil. Triunfos que no pueden confundir sino que tienen que brindar certezas y confianza futbolística.

4) Y, lo más importante, es la primera oportunidad para mostrar, para esta tremenda generación liderada por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, que pueden ser capaces de todo y que desembarcan con la intención de establecer una nueva época en el fútbol de Conmebol.

El 14 de julio, el fútbol brindará el dictamen final en Miami. De lo que no quedan dudas es que con el esperado regreso de Suárez a la selección, nació la Copa América de la felicidad para los celestes; que a Bielsa le dieron un Fórmula 1, y que el sueño de la 16 está al alcance de este grupo.

El estreno del torneo, con el campeón en escena

El llamado de la Copa América 2024 comienza este jueves con Argentina vs Canadá, en Atlanta, y el domingo Uruguay debutará ante Panamá el domingo a la hora 22 en Miami.

El torneo lo disputarán 16 equipos, en cuatro series de cuatro- Aquí podés ver el calendario completo.

Los dos primeros avanzan a cuartos de final, donde iniciarán el mata-mata. Los terceros y cuartos quedarán eliminados.

El rival de cuartos de Uruguay será el 1 o 2 del grupo de Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

En semifinal, llegará el turno de Brasil/Colombia/EEUU.

En la final, Argentina, México o Ecuador.

Ese es el camino de Uruguay hacia una posible final, en un torneo de Conmebol que está listo y por delante 32 partidos que alimentarán este emocionante recorrido.

Dónde ver los partidos de la selección uruguaya y de la Copa América

¿Ya sabés en qué lugar y con quién vas a disfrutar el debut de Uruguay el domingo a la hora 22 frente a Panamá?

Si aún no definiste, ¿querés conocer dónde podrás ver a la selección? Esta nota te cuenta cuáles son los cableoperadores que lo transmiten y cuáles aún no llegaron a un acuerdo con Directv, que es quien tiene los derechos del torneo. El debut de Uruguay también lo podrás ver por televisión abierta, en TV Ciudad, y por streaming.

La Copa América la podrás ver a través de todas las plataformas, y la oferta es variada.

¿Qué señal transmitirá los 32 partidos? Todos los partidos se podrán ver en exclusiva por Directv y DGO.

¿Quiénes transmitirán 28 partidos? Hasta este miércoles habían arreglado Flow y los cableoperadores asociados a CUTA, que reúne a los cables del interior (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados), y por streaming, AUFTV. Los cuatro partidos que no se verán a través de esos servicios son Venezuela vs México (primera fecha del grupo B), Perú vs Chile (primera fecha del grupo A), Brasil vs Costa Rica (primera fecha del grupo D) y un partido de cuartos de final que aún no fue elegido.

¿Quién transmitirá seis partidos? TV Ciudad, en televisión digital abierta (no se podrá ver la señal en los cables), y llevará a su pantalla el partido inaugural Argentina vs Canadá, los tres encuentros de Uruguay en el grupo C, una semifinal y la final. Si Uruguay avanza y juega cuartos, también se suma a la grilla y emitirá siete.

Dónde está Uruguay, cómo fue su preparación y la emoción de los hinchas

La selección completó 10 días de entrenamiento en Palm Beach, y este miércoles de noche (a medianoche de Uruguay), la delegación llegaba a Miami para ingresar en la burbuja de Conmebol, igual que el resto de las selecciones. De ahora en más, Uruguay irá a los hoteles que indique la organización.

Los futbolistas de la selección de Bielsa llegan a Miami con el ánimo y espíritu reforzado, por ese baño de emociones que recibieron de los hinchas, y con imágenes que quedaron grabadas a fuego. El enviado de Referí, Sebastián Amaya, fue transmitiendo día a día ese sentimiento de los uruguayos que se reencontraron con su país a través del fútbol.

La firma de Luis suárez La firma de Luis suárez

¿Leíste en Referí la historia del hincha que se tatuó la firma de Luis Suárez en su pierna izquierda? Gustavo Labuonora, nacido en Jacinto Vera y radicado en Estados Unidos, llegó el viernes pasado al entrenamiento de Uruguay. El Pistolero le rubricó su firma y de allí partió directo al tatuador. El sábado, emocionado, volvió, junto a su familia, para mostrarle su homenaje y reconocimiento al goleador histórico de la selección. Aquí podés leer la historia completa y ver la foto que testimonia la pasión.

¿Viste la historia de dos hermanitos que aprovecharon sus picardías para compartir experiencias únicas con los jugadores de la selección? Con la excusa que habían dejado el celular en el hotel, burlaron todos los controles y llegaron hasta la piscina del lujo PGA Resort, en donde se tomaron fotos con sus ídolos y compartieron momentos que serán inolvidables. Aquí podés ver la historia completa.

Los hinchas no solo vieron a sus ídolos, también disfrutaron los entrenamientos porque Bielsa trabajó con sus jugadores en el complejo Joseph R. Russo Atlhetic Complex, en un predio sin lonas ni obstáculos que impidieran la visual, en donde todos pudieron observar los trabajos y consiguieron que la estadía en Palm Beach se transformara en una experiencia inolvidable para futbolistas e hinchas.

También el fin de semana, Uruguay presentó su camiseta Nike, con la que jugará la Copa América. ¿Te gustó?

Algunos números de Uruguay previo a la Copa América

Al comienzo de cada Copa América se reeditan estadísticas. En este caso, hay una tabla de sigue dominada por quienes habitaron en la primera etapa de la celeste, en aquellos gloriosos años de la primera mitad del siglo pasado.

¿Quiénes son los goleadores de Uruguay en este torneo?

Severino Varela 15 goles

Héctor Scarone (13)

Ángel Romano y Roberto Porta (12)

Pedro Petrone, Héctor Castro y Javier Ambrois (10)

Nicolás Falero (9)

José María Medina, Guillermo Escalada, José Sasía y Luis Suárez (7).

En este listado podés conocer los futbolistas uruguayos que más veces ganaron la Copa América.

Y los que más veces defendieron a Uruguay en la Copa América, en un rubro liderado por un jugador aún en actividad, Fernando Muslera, y un histórico, Ángel Romano, con 22 cada uno.

