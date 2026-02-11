Plataforma de financiamiento colectivo lanza una nueva emisión de deuda: se puede invertir desde $ 6.400

Este miércoles saldrá al mercado una nueva operación de deuda que se realizará a través de Crowder , la primera plataforma digital de financiamiento colectivo uruguaya.

Se trata de una emisión de Obligaciones Negociables (ON) de la empresa Alpréstamo (Wedkol S.A.).

El monto a emitir será de 5 millones de Unidades Indexadas (UI), con un plazo de 40 meses, vencimiento en mayo de 2029 y una tasa efectiva anual de 9,5%.

La inversión mínima es desde 1.000 UI (unos $ 6.432), con un valor de 1 UI por cada obligación negociable.

Los intereses se pagarán de forma cuatrimestral y el capital comenzará a amortizarse en cuotas iguales, también cuatrimestrales, desde mayo de 2026.

Wedkol S.A. es la sociedad operativa del grupo Alpréstamo en Uruguay. Su objeto principal es la prestación de servicios de tecnología financiera (fintech) bajo la marca Alpréstamo, un marketplace digital que conecta a personas que necesitan productos financieros con entidades como bancos, fintechs, cajas, billeteras y cooperativas, mediante motores de recomendación, originación y gestión de productos de crédito, tarjetas y otros instrumentos financieros.

Según Crowder, la emisión ofrece una tasa en UI con pagos cuatrimestrales, lo que permite preservar el capital frente a la inflación y contar con ingresos periódicos, además de sumar un nuevo emisor al portafolio de inversión mediante un instrumento de mediano plazo, con una “rentabilidad real atractiva”.

Los fondos serán destinados al desarrollo de productos y nuevos verticales, como Ponete al Día y Alpréstamo Empresas (1.750.000 UI); a la expansión comercial regional y generación de carteras de usuarios (1.500.000 UI); a desarrollos tecnológicos y proyectos de datos (1.000.000 UI); y al fortalecimiento del capital de trabajo (750.000 UI), de acuerdo al prospecto.

La emisión tiene como garantía la cesión del 100% de la cobranza de clientes de la empresa (instituciones financieras) a una cuenta escrow en garantía en Banco Heritage, y la fianza solidaria de accionistas y de Galerent S.A., sociedad vinculada con base en Argentina que actúa como proveedor de infraestructura tecnológica para todo el grupo.

La colocación cerrará el 12 de abril o cuando se alcance el objetivo, y se realiza bajo el régimen de oferta pública en plataformas de financiamiento colectivo, según las leyes de Fomento del Emprendedurismo y de Regulación del Mercado de Valores, supervisadas por el Banco Central.

La plataforma Crowder acumula cuatro emisiones previas: dos bonos de la empresa de portería virtual Foxsys, una de Sucan Uruguay —tienda de artículos para mascotas— y otra de Produits de France SAS, conocida por sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia Pizzas.

Además, al cierre de 2025 lanzó Tatú –Fideicomiso Financiero Ahorro en Pesos UY–, una alternativa de inversión en moneda nacional orientada a pequeños y medianos ahorristas que buscan preservar el poder de compra de su capital y diversificar sus inversiones en pesos.