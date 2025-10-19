Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Lunes:
Mín  12°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Policiales / ASESINATO

Asesinato en Verdisol: salía de su casa para jugar al fútbol y desde un auto le dispararon 15 veces

El homicidio ocurrió este domingo en la mañana en la intersección de Calle 1 y Mario Arregui

19 de octubre 2025 - 14:54hs
Policía. Foto: FocoUy

Policía. Foto: FocoUy

Un hombre de 36 años fue asesinado este domingo en la mañana en el barrio Verdisol de Montevideo.

El crimen -informó en primera instancia Subrayado y confirmó El Observador con fuentes policiales- ocurrió sobre las 10:40 en la intersección de Calle 1 y Mario Arregui.

Según contaron testigos, la víctima estaba saliendo de su casa para ir a jugar al fútbol cuando desde un auto color negro le dispararon varias veces.

Más noticias
Casquillo de bala.
HOMICIDIOS

La ley de "ojo por ojo" se impuso en un rincón al centro de Uruguay: Durazno es el departamento con mayor tasa de violencia letal en 2025

Accidente en el peaje del río Cebollatí. Foto: Policía Caminera
ACCIDENTE

Accidente fatal en Lavalleja: un hombre falleció tras chocar su auto contra la cabina de un peaje

En el lugar se hallaron 15 vainas.

Personal médico constató el fallecimiento en el lugar. Efectivos del Departamento de Homicidios trabajaron en el lugar del hecho.

Al momento no hay personas identificadas por el crimen. Se analizarán cámaras de seguridad de comercios de la zona.

Temas:

asesinato Verdisol policiales

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Sistema de control migratorio: firma adjudicataria reclama US$ 3 millones de Buquebus y Colonia Express, que se niegan a cobrar el precio a pasajeros por incumplimientos
MINISTERIO DEL INTERIOR

Sistema de control migratorio: firma adjudicataria reclama US$ 3 millones de Buquebus y Colonia Express, que se niegan a cobrar el "precio" a pasajeros por "incumplimientos"

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Miramar Misiones: con un golazo de Otero y dos de penal de Maxi Gómez el tricolor volvió a latir, en un momento que el hincha pedía una señal

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos