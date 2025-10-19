Asesinato en Verdisol: salía de su casa para jugar al fútbol y desde un auto le dispararon 15 veces

Un hombre de 36 años fue asesinado este domingo en la mañana en el barrio Verdisol de Montevideo.

El crimen -informó en primera instancia Subrayado y confirmó El Observador con fuentes policiales- ocurrió sobre las 10:40 en la intersección de Calle 1 y Mario Arregui.

Según contaron testigos, la víctima estaba saliendo de su casa para ir a jugar al fútbol cuando desde un auto color negro le dispararon varias veces.

En el lugar se hallaron 15 vainas .

Personal médico constató el fallecimiento en el lugar. Efectivos del Departamento de Homicidios trabajaron en el lugar del hecho.

Al momento no hay personas identificadas por el crimen. Se analizarán cámaras de seguridad de comercios de la zona.