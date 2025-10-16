Punta del Este: condenaron a un grupo de pisteros que estafaba a clientes que cargaban combustible

Seis empleados de una estación de servicio de Punta del Este fueron condenados por una estafa cometida en su lugar de trabajo. Además, una séptima persona fue imputada por la misma maniobra.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La Jefatura de Policía de Maldonado detalló que el caso se inició el 8 de setiembre, cuando un hombre se presentó en la seccional Nº10 de Punta del Este denunciando el delito.

Luego de la investigación del Departamento de Hechos Complejos de la Policía se logró descifrar la maniobra, que se aplicaba cuando un cliente pagaba en efectivo.

POLICIALES Un hombre murió electrocutado tras subirse a un transformador de UTE en el barrio Las Torres

CONCURSO DE ACREEDORES Justicia decretó el concurso necesario de Daniela Cabral persona física por ser tomadora de ganado de Conexión Ganadera

Al recibir el dinero, los pisteros adjudicaban el pago al de otro cliente que abonaba con tarjeta. Cobraban ese consumo como el del cliente que había pagado en efectivo y se apropiaban del dinero entregado. Como el sistema demora 30 minutos en registrar los movimientos, el fraude no era detectado de inmediato.

Los siete responsables tienen entre 20 y 39 años. Ninguno contaba con antecedentes penales.

Seis de ellos aceptaron un proceso abreviado y fueron condenados por un delito de asociación para delinquir y otro de estafa a 24 meses de prisión. Sin embargo, no irán a la cárcel, sino que sustituirán la pena por libertad a prueba.

Los primeros diez meses deberán cumplir arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 6:00 y realizar servicio comunitario una vez por semana, durante dos horas diarias.

El séptimo implicado, de 37 años, fue imputado por estafa y deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno por 120 días, a la espera del juicio.