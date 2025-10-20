Hallaron el cadáver del taxista de 39 años que estaba desaparecido desde hace nueve días

Nueve días después de su desaparición, este lunes se confirmó el fallecimiento de Matías Gonzalo Riero Bernoche.

El hombre de 39 años vivía en el Cerro y trabajaba como taxista. Fue visto por última vez por su familia el sábado 11 de octubre. Luego, el 12 de octubre, su taxi apareció incendiado en las calles Claveles y Pasaje de los Peccares, en la zona de Pajas Blancas .

La Policía comenzó en ese momento una investigación para dar con el paradero del trabajador. Ni su familia ni la empresa donde trabajaba tenían información sobre su paradero.

El pasado jueves se registró otro incendio, esta vez en una casa del barrio Santa Catalina . Tras apagar el fuego, los bomberos hallaron un cuerpo sin vida.

El cadáver fue sometido a una pericia forense, cuyo resultado se conoció este lunes: desde el Ministerio del Interior confirmaron a El Observador que el cadáver correspondía a Riero.

La víctima tenía dos antecedentes penales, informó Telemundo.

Desde el sindicato de trabajadores del taxi (Suatt) manifestaron "solidaridad con la familia de Riero en este difícil momento". A su vez, decretaron 72 horas de luto.