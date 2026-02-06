A qué hora es el Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks este domingo y dónde verlo por TV en Uruguay con el show de Bad Bunny

El partido definitorio se jugará en Santa Clara, California, en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers.
¿A qué hora es el Super Bowl New England Patriots vs Seattle Seahawks este domingo?
El Super Bowl LX comenzará a la hora 20:30 de este domingo 8 de febrero.
¿Dónde ver el Super Bowl en Uruguay?
La final New England Patriots vs Seattle Seahawks se podrá ver por ESPN2 y Disney+ Plan Premium, con una transmisión que comenzará a la hora 18:00, con la previa del partido desde las 19:00 y con el show de Bad Bunny en el entretiempo del partido.
Los New England Patriots clasificaron a su primer Super Bowl de la NFL desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady, en el que chocarán ante los Seattle Seahawks, que fue una de las víctimas de los seis anillos que conquistaron los Patriots de Brady entre 2002 y 2019.
Seahawks y Patriots, resurgidos este año después de estar fuera de los dos últimos playoffs, resolverán al campeón de la temporada más imprevisible que se recuerda en el Super Bowl.