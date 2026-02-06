Super Bowl 2026 | ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo?

Luego de arrasar en los premios Grammy 2026 y a sólo una semana de arribar a la región con su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" , Bad Bunny se prepara para protagonizar el domingo su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El puertorriqueño de 31 años será el encargado de musicalizar el evento deportivo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en el marco de la final entre New England Patriots y Seattle Seahawks .

"La verdad es que no sé cómo me siento. Es demasiado. Sigo en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. He estado trabajando en este espectáculo. Por supuesto, siento mucha gratitud. Así me llevo sintiendo todo este año con el álbum 'Debí Tirar Más Fotos'. El sentimiento más grande es la gratitud", confesó el jueves el artista en conferencia de prensa.

SUPER BOWL A qué hora es el Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks este domingo y dónde verlo por TV en Uruguay con el show de Bad Bunny

GALARDÓN Bad Bunny hace historia en los Grammy: "Debí tirar más fotos" es el primer disco en español en ganar como Mejor Álbum del Año

De 13 a 15 minutos y en español, la presentación se configurará como un eje más de dispuesta política en Estados Unidos . Es que tras manifestar su rechazo a las políticas migratorios impulsadas por la Casa Blanca , fue el propio presidente Donald Trump , quien rechazo la elección musical: “Es pésimo, es terrible, no lo conozco. Es rídiculo”, cruzó el mandatario.

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por actuar en el Super Bowl?

image

Bad Bunny no recibirá ningún pago monetario por su presentación en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, aunque sí podría verse beneficiado por gratificaciones indirectas.

De acuerdo con la revista Forbes, la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025 promedió 133.5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube.

Posteriormente, Spotify informó que su éxito ‘Not Like Us’ aumentó el 430% en reproducciones, lo que lo llevó a lanzar una gira por estadios con SZA.