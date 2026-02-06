Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Super Bowl 2026 | ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo?

El puertorriqueño de 31 años será el encargado de musicalizar el evento deportivo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en el marco de la final entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

6 de febrero 2026 - 10:48hs
BAD BUNNY

Luego de arrasar en los premios Grammy 2026 y a sólo una semana de arribar a la región con su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", Bad Bunny se prepara para protagonizar el domingo su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El puertorriqueño de 31 años será el encargado de musicalizar el evento deportivo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en el marco de la final entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

image

"La verdad es que no sé cómo me siento. Es demasiado. Sigo en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. He estado trabajando en este espectáculo. Por supuesto, siento mucha gratitud. Así me llevo sintiendo todo este año con el álbum 'Debí Tirar Más Fotos'. El sentimiento más grande es la gratitud", confesó el jueves el artista en conferencia de prensa.

Más noticias
bad bunny hace historia en los grammy: debi tirar mas fotos es el primer disco en espanol en ganar como mejor album del ano
GALARDÓN

Bad Bunny hace historia en los Grammy: "Debí tirar más fotos" es el primer disco en español en ganar como Mejor Álbum del Año

El afiche del Super Bowl LX
SUPER BOWL

A qué hora es el Super Bowl LX New England Patriots vs Seattle Seahawks este domingo y dónde verlo por TV en Uruguay con el show de Bad Bunny

De 13 a 15 minutos y en español, la presentación se configurará como un eje más de dispuesta política en Estados Unidos. Es que tras manifestar su rechazo a las políticas migratorios impulsadas por la Casa Blanca, fue el propio presidente Donald Trump, quien rechazo la elección musical: “Es pésimo, es terrible, no lo conozco. Es rídiculo”, cruzó el mandatario.

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por actuar en el Super Bowl?

image

Bad Bunny no recibirá ningún pago monetario por su presentación en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, aunque sí podría verse beneficiado por gratificaciones indirectas.

De acuerdo con la revista Forbes, la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025 promedió 133.5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube.

Posteriormente, Spotify informó que su éxito ‘Not Like Us’ aumentó el 430% en reproducciones, lo que lo llevó a lanzar una gira por estadios con SZA.

Temas:

Super Bowl Bad Bunny

Seguí leyendo

Las más leídas

Techitos Verdes
FERIA EN CORDÓN

La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

Plan Invierno del Mides
MIDES

Gobierno adjudicó a "fundación amiga" de los blancos la gestión de un centro para personas en situación de calle

Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos